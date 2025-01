Elena M.E.: Carta de una joven desilusionada: «Sigo sin poder empezar una vida normal a los 25 años»

En 2012-2013 empecé mi andadura universitaria, con el grado en Economía, y en cuarto curso me fui de Erasmus a Alemania e hice mis prácticas en una marca internacional automovilística, en el departamento de Distribución y Ventas, cobrando 250 euros al mes. Allí me tuvieron los meses de verano colocando los archivos en un almacén a 40 grados, o sea que lo que se dice valiosas mis prácticas no fueron.

Decidí irme a Inglaterra a mejorar mi inglés, y me fui de "Au pair" a trabajar por 100 libras a la semana. Después hice un Máster en Madrid de International Economic Relations y realicé mis prácticas en una importante institución de comercio exterior por 300 euros. Este ha sido un resumen de lo que ha podido ser "mi vida laboral".

Cuando finalicé mi máster estaba ilusionada porque, por fin, ya con estudios superiores, podría entrar al mercado laboral, hacer mi vida con un trabajo e independizarme de mis padres. Para mi sorpresa, fui rechazada de todos los procesos de selección sin una minima explicación. Tras cuatro meses solo logré que me cogieran por un plan de empleo del ayuntamiento de mi ciudad como comercial a teléfono frío, por 500 euros al mes. Con mi formación, evidentemente, yo buscaba otra cosa. Al mes me salió por Garantía Juvenil un trabajo de lo mío (de exportación), pero me decepcioné, era un proyecto que no iba a ninguna parte.

Aguanté hasta marzo. Entonces hubo una situación que nos azotaría mas aún que todo lo anterior. La mía es una generación perdida , la generación maltratada por la crisis del 2008, que hizo que nuestra educación se viese afectada y las contrataciones fuesen con condiciones muy pobres, y ahora esta nueva crisis por la pandemia de coronavirus.

Estoy en ERTE desde marzo y cuando vuelva me despedirán, asi que estoy buscando trabajo cada día , cada día viendo que no sale absolutamente nada y lo poco que sale son puestos que requieren experiencia de tres años como mínimo.

No puedo más, no sé cómo hacer ver a la sociedad que nadie nos da una oportunidad a los jóvenes , ni formación, ni estabilidad, ni salario acorde a nuestra formación. He perdido la esperanza . La crisis del Covid me ha dado ataques de ansiedad, ya no soy la misma, he perdido la ilusión por todo. Nadie que nos tiende la mano. Espero que de verdad se haga voz de esto, porque los jóvenes ya no podemos estar más castigados. Sigo sin poder empezar una vida normal a los 25 años.

* Elena M.E. vive en Albacete.

