ABC: Nadie cree a este Gobierno

La Organización Mundial de la Salud (OMS) tiene contabilizados en España casi 30.000 muertos por Covid-19, 2.700 más que los reconocidos oficialmente por el Gobierno de Pedro Sánchez. El Instituto de Salud Carlos III, entidad pública de máximo prestigio, cifra en 43.282 el número de fallecidos por encima de lo esperado para estas fechas, coincidiendo con el golpe del coronavirus. La Asociación Española de Profesionales y Servicios funerarios sitúa la cifra de muertos por el Covid-19 en 43.985. El diario británico «Financial Times» ha dejado de publicar en sus gráficos las cifras de fallecidos en España por la pandemia, a la vista de la nula fiabilidad de los datos que ofrece el Gobierno. No debería extrañarnos que Alemania haya decidido mantener el veto a España como destino de sus turistas. Lo razonable es ir de vacaciones a un país cuyo Gobierno no tenga perdidos unos 15.000 muertos, al menos, por una pandemia.

El estado de alarma, el «mando único» y la concentración de poderes extraordinarios en manos del Gobierno de socialistas y comunistas tendrían que haber servido para no vivir ridículos como el de no saber cuántas personas han muerto en España por causa del Covid-19, estuvieran o no diagnosticadas. Quizá Ciudadanos, antes de votar la sexta prórroga, debió haber pensado en este fracaso estrepitoso del Gobierno al que ha dado, tan generosa como incomprensiblemente, su apoyo. Tanto preocuparse Edmundo Bal por los datos epidemiológicos para justificar su voto y dejó pasar la ocasión de condicionar su apoyo a un política transparente y veraz sobre los estragos del Covid-19.

Esta escandalosa incompetencia del Ejecutivo de Pedro Sánchez y de su comité de expertos merece, por supuesto, esa comisión parlamentaria de investigación que anunció Pablo Casado en el pleno para la nueva prórroga del estado de alarma. Por mucho que la propaganda socialista endose los muertos a los recortes que, supuestamente, hizo el PP a la sanidad pública, el hecho es que Pedro Sánchez lleva dos años en La Moncloa y, desde entonces, este país no hace otra cosa que vivir en la convulsión y el sobresalto. El Covid-19 ha desenmascarado dramáticamente la incapacidad de Sánchez para gobernar.

Hay una burla constante al sufrimiento del país con cada cifra diaria ofrecida por Fernando Simón. Mientras el Gobierno deja a cero, o casi, el balance de fallecidos en los últimos días, las comunidades autónomas comunican cifras que, aun siendo afortunadamente inferiores a las de semanas atrás, son superiores a las que presenta Simón con empeño digno de mejor causa. Este es el fracaso que, a partir del 21 de junio, tendrán que asumir las comunidades autónomas.