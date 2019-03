TELEVISIÓN «Siempre nos preguntan por el aborto y por Franco» Ana Pastor, la cabeza de lista del PP por Pontevedra de cara a las próximas Elecciones, habló en 'El Programa de Ana Rosa'

La actual cabeza de lista del PP en Pontevedra, Ana Pastor, ha sido la invitada estrella de hoy en el 'El programa de Ana Rosa'.

Durante la entrevista Ana Pastor ha debatido sobre la actualidad política del país y ha tratado algunos temas polémicos, entre ellos el aborto. La popular ha mostrado su malestar al ser preguntada por este tema, sobre el que no le preguntan a lo largo del año, «te pregunta ahora en campaña».

«Es una cosa curiosa que a nosotros nos preguntan por el aborto y a otros líderes de otros partidos no»

Afirma también que la postura del Partido Popular es clara: «En su día presentó un recurso de inconstitucionalidad y, por tanto, el Partido Popular estará a lo que diga el Tribunal Constitucional».

«Yo sé que allá donde voy me pregunta siempre por el aborto, que es una cosa bastante curiosa. Sin embargo, a otros líderes de otros partidos nunca le pregunta… Y menos mal que no ha salido Franco, porque a mí también me preguntan por Franco, por el 31, y ahora también me pueden preguntar por las relaciones con México. Esto es precampaña y campaña electoral. Ya sé que todo vale y sé que haya donde vayamos siempre nos preguntarán por algo que le encanta porque es otro estereotipo», afirmaba

Por otro lado, Ana Pastor ha hablado durante la entrevista de su postura en relación a la manifestación por el Día Internacional de la Mujer Trabajadora.

«Con respecto a la manifestación, la dirección del Partido tomó una decisión, pero nosotras, las mujeres, las del Partido Popular y las que no lo son, hacemos lo que consideramos oportuno y conveniente. Yo, por ejemplo, decidí que el Congreso de los Diputados con la mesa del Congreso celebrar el día de Ciencia y Mujer y hacer una exposición. Vino el nieto de Marie Curie. Fue una cosa fantástica; hicimos un debate de mujeres y ciencia y de la discriminación de la mujer en la ciencia».

Ana Pastor continuaba con su opinión en relacióin a esta manifestación y la situación de la mujer en nuestro país añadiendo que «lo de las mujeres es una vergüenza».

«Que nos utilicen a las mujeres, a mí, a ti y a cualquiera, y nos digan lo que tenemos que hacer, dónde tenemos que ir, lo que tenemos que pensar, cuando a las mujeres lo único que nos importa es darle formación a todo el mundo, tener independencia económica y luego tomar las decisiones que nos dé la gana, pero que no piensen por nosotras».