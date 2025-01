Paz Padilla viaja a Cádiz para enterrar a su marido: «Ha sido muy bonito y muy duro»

Paz Padilla ha viajado hasta Cádiz junto a su hija Anna Ferrer para enterrar hoy a las 11 de la mañana en Zahara de los Atunes a su marido y gran amor de su vida, Antonio Juan Villar.

Ayer conocíamos su fallecimiento a los 53 años por culpa de un cáncer que sufría desde el pasado verano. Paz y Antonio se conocieron de adolescentes y se reencontraron hace unos años. Se casaron en 2016 y desde entonces han vivido su amor con una gran discreción.

Esa discreción ha hecho que el fallecimiento de Antonio Juan haya supuesto un shock para los compañeros de la artista y presentadora. Precisamente una de ellas, Lydia Lozano, entró en directo en ‘Socialité’ para explicar cómo ha vivido Paz el fallecimiento de su marido:

«Me he puesto a llorar porque no sabía qué decirle... y me ha dicho 'Si tú lloras yo me pongo a llorar'. Ella estaba preparada. Ha sido un año muy duro y los últimos seis meses han sido maravillosos. El momento de la despedida ha sido precioso».

Paz Padilla no trabajó durante los meses que la pandemia del coronavirus pegó fuerte y ahora muchos entienden que era para no poner en riesgo la vida de su marido, paciente de riesgo por su enfermedad: «Todos decíais que era muy aprensiva y ahora entendéis porque no quería volver a trabajar».

En las últimas semanas, Paz había vuelto al trabajo mostrando su gran profesionalidad. Para ella quedará para siempre estos últimos meses que ha podido vivir junto al gran amor de su vida. Descanse en paz.

