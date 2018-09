ATRESMEDIA La llamada telefónica del guardia civil de 'La Manada' para conseguir el pasaporte El programa 'Espejo público', de Antena 3, ha publicado la conversación que se produjo entre Antonio Manuel Guerrero y la Policía Nacional

José Juan López

Una de las mayores polémicas desde que los miembros de 'La Manada' se encuentran en libertad surgió cuando Antonio Manuel Guerrero, más conocido como el guardia civil, intentó conseguir un nuevo pasaporte pese a que tenía prohibida la salida del territorio nacional.

Lógicamente, se armó un gran revuelo cuando se hizo pública la noticia de que Guerrero había intentando renovarse el pasaporte. Lo que se sabía hasta ahora era que había llamado a la Policía Nacional para informarse sobre el estado de su pasaporte y que el agente le había indicado que debía consultar en una oficina de expedición para obtener toda la información al respecto.

'Espejo Público', el programa de las mañanas de Antena 3, ha reproducido la conversación que tuvo el miembro de 'La Manada' para conseguir información sobre el estado de su pasaporte.

El guardia civil de 'La Manada', saliendo de los juzgados de Sevilla. - ABC

Este es un pequeño fragmento de la conversación entre Antonio Manuel Guerrero y el policía anónimo es el siguiente:

Guerrero: «Llamaba por una duda que tengo. ¿Hay alguna manera o algún sitio donde pueda contactar para que me diga si tengo el pasaporte caducado o no? Porque lo he extraviado pero no sé si la fecha de caducidad ya ha cumplido».

Policía: «Si lo ha extraviado y le hace falta el pasaporte,en cualquier caso tendrá que pedir cita usted y renovarlo. Da igual que no le haya caducado o que sí le haya caducado».

