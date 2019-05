TELEVISIÓN El bochornoso espectáculo de los hijos de Isabel Pantoja en 'Supervivientes' La guerra que enfrenta a Kiko Rivera y a Chabelita vivió en el plató de Mediaset uno de sus momentos más surrealistas

Noche de expulsión en 'Supervivientes' que una vez más estuvo eclipsada por la familia Pantoja. Jonathan tuvo que despedirse, hubo cambio de equipos y la inclusión de nuevas localizaciones, pero todo lo que resuena en esta edición tiene que ver con Isabel Pantoja y con sus hijos.

La tonadillera no tuvo una noche fácil y Kiko Rivera y Chabelita protagonizaron un espectáculo bochornoso en el plató de Mediaset.

Chabelita entró en el plató para recibir a su amiga Aneth tras ser expulsada. Jorge Javier Vázquez le preguntó si seguía sin hablarse con su hermano Kiko (presente en el plató defendiendo a su madre) y le respondió que sí, pero que no era por ella:

«Como él dijo el primer día por mi madre hacemos todo para que esté bien, satisfecha y contenta de toda la defensa que le estamos haciendo y yo por ello, como él dijo el primer día, sí que le voy a dar dos besos».

Se dieron los dos besos, pero Jorge Javier no consiguió la reconciliación. Kiko no estaba para bromas: «Yo creo que esos mismos besos en vez de dármelos aquí me los podrías dar en otro lado».

Jorge Javier intentó que quedaran, que se reconciliaran. Chabelita repitió que ella no tenía ningún problema con su hermano, pero la llegada de Aneth hizo que éste mostrara toda su inquina hacia ella:

«Estoy muy feliz porque creo que mi madre se ha quitado lo peor de la isla. El enemigo lo tiene en casa y esa eres tú. Eres una falsa. Espero que mi madre recapacite y que cuanto estés más lejos, mejor. Quédate con mi hermana porque sois iguales las dos».

En su enfrentamiento directo con Aneth, Kiko explicó la sorprendente razón por la que no la soporta: «Es muy fuerte y no creo que sea el momento ni el lugar para decirlo. Dos amigas tuyas tuvieron sexo en un sofá de Cantora».

Mientras Kiko se cubría de gloria en el plató, su madre Isabel sufría en la Isla la traición de su otrora amigo Colate, que la nominaba.

Ella tenía claro el motivo: «Quiere que me largue porque ya hay grupitos de dos».

Así, por segunda semana consecutiva, Isabel Pantoja ha sido nominada y dependerá de la audiencia para seguir en el show. Esperemos que se quede un poco más, porque cuando vuelva y vea el comportamiento de sus hijos en el plató de Mediaset se va a llevar una sorpresa más que desagradable.