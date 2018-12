Aya Ben Hamdouch, de los «miiiiil euros» al Gordo de la Lotería de Navidad

ABC

Fue la sensación de la Lotería de Navidad de 2017. Se metió a todo el público del Teatro Real en el bolsillo entonando el «mil euros» como si fuese un «do sostenido». Este año, Aya Ben Hamdouch (10 años), una de las niñas más jóvenes del colegio San Ildefonso ha regresado al escenario en el que, con su voz y entusiasmo, se convirtió en una de las protagonitas de la jornada.

Fue tal su protagonismo que los asistentes al sorteo se llegaron incluso a poner en pie y le cantaron «¡Tú sí que vales, tú sí que vales!». No fueron los únicos, en Twitter su nombre no tardó en convertirse en trending topic y eso, a pesar de la confusión inicial en las listas difundidas por LAE, que no recogían un cambio de última hora en el orden de las tablas.

Este año, y ya con la experiencia de la pasada edición, la pequeña Ben Hambouch ha vuelto a recibir las ovaciones en el interior del Teatro Real, con permiso de la «niña que llora al repartir suerte en la Lotería de Navidad, que entre lágrimas ha otorgado dos quintos y un segundo. Salió en la octava tabla del Sorteo Extraordinario de Navidad de este año y, como el año pasado, alargaba el canto de «mil euros» durante la maniobra y más allá del micrófono, despertando sonrisas cómplices y aplausos entre el público.

En 2018, la joven Ben Hamdouch no solo será recordada por su manera de cantar, sino también por ser la encargada de anunciar el Gordo de la Lotería junto a su compañera Carla García, que parece que esperaba a que fuese ella la que diese el premio más querido por todos. El patio de butacas se ha venido arriba con ella. Las redes socialesno han tardado en dedicarle algunas palabras a la joven. «Aya a Eurovisión» o «Aya, ¿qué número compro el año que viene?», han escrito varios usuarios en Twitter.

Su hermana también se encontraba entre los niños de San Ildefonso elegidos para repartir suerte y traer la ilusión en esta época tan especial del año, aunque todas las miradas del público y los asistentes se han centrado en Ben Hamdouch.

Curiosa ha sido la anécdota que ha contado la madre de la compañera de Ben Hamdouc que ha asegurado que su hija no se quería levantar de la cama de lo nerviosa que estaba esta mañana.

Una celebració modesta

En declaraciones posteriores, la propia Aye Ben Hamdouch aseguraba que su intención era celebrar que ha cantado el Gordo de la Loteria de Navidad yendo al Burger King. Como anécdota ha contado que su madre no juega a la lotería. «No le va mucho», ha reconocido con una sonrisa.

Por su parte, Carla García, procedente del humilde barrio madrileño de San Cristóbal de los Ángeles, solo espera que el premio le haya tocado a gente sin recursos: «Espero que le toque a gente que le van a embargar la casa».