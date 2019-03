La Unión Europea anuncia cumbre extraordinaria el 10 de abril por el Brexit

No tardó más que unos segundos después de la votación de LKondres. El presidente del Consejo Europeo Donald Tusk publicó un tuit en el que indica que ha convocado una cumbre extraordinaria para el 10 de abril, en la que se supone que el Reino Unido ha de anunciar si adepta salir sin acuerdo de la UE o si pide una nueva prórroga.

«A la vista del rechazo del Acuerdo de Retirada en la Cámara de los Comunes, he decidido convocar un Consejo Europeo el 10 de abril», dice Tusk en una sencilla frase que abre todas las puertas. La primera ministra británica, Theresa May, deberá aclarar si el Reino Unido quiere atrasar otra vez su desconexión, aunque para ello deba decidir también si el país participará en las elecciones europeas de mayo.

In view of the rejection of the Withdrawal Agreement by the House of Commons, I have decided to call a European Council on 10 April. #Brexit