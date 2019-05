Rezo, el youtuber que pone a Merkel contra las cuerdas Su vídeo contra las políticas de la CDU acumula más de cinco millones de visualizaciones y siembra la alarma en el partido

Rosalía Sánchez Corresponsal en Berlín Actualizado: 24/05/2019 03:06h

Rezo es un joven de 25 años de Aquisgrán que ha estudiado Informática en la Universidad Técnica de Dortmund y que desde los 14 años ha hecho de Youtube su púlpito particular, a menudo hablando de música y centrándose en temas relacionados con la promoción de los grupetes en los que toca la guitarra como aficionado y más recientemente adentrándose en cuestiones que tienen que ver con el cambio climático. Pero con lo que realmente a pegado el petardazo es con su último vídeo, un incendiario sermón contra Angela Merkel y la Unión Cristianodemócrata que lleva por título «La destrucción de la CDU» y que supera ya los cinco millones de visualizaciones.

Su publicación, casualmente a las puertas de las elecciones europeas, amenaza con restar voto joven a los conservadores, que comprueban con impotencia que el lenguaje político del siglo XXI no admite respuestas ni debate. Rezo se esconde en internet y se ha negado a reiterados intentos del partido de contactar para rebatir los datos en los que basa su diatriba.

«Os voy a explicar cómo están destrozando la CDU nuestra vida y nuestro futuro y quién se beneficia de ello. Esto no va a ser un aburrido vídeo de política, sino un vídeo de destrucción», arranca, con una estética propia de los youtubers que pontifican sobre videojuegos, consistente en sudadera color naranja radiactivo y gorra visera que deja escapar un flequillo teñido de azul eléctrico. «En los últimos 20 años ha crecido en Alemania la diferencia entre los ricos y los pobres. Hoy los hijos de los ricos son ricos no porque sean más listos o más trabajadores, sino porque lo han heredado todo, pero hace 20 años no era así, sino que las grandes fortunas eran entonces fruto de su trabajo en gran parte», denuncia.

Rezo ya ha explicado en la introducción que todo lo que dice está sustentado con datos y fuentes fiables, pero que sería muy aburrido citarlas a todas, así que en la parte inferior de la pantalla irán apareciendo unos identificadores a los que puede uno acudir para encontrar los datos de la cita ausente.

Lo cierto es que la velocidad a la que habla no permite apenas ni tomar nota y no consta que ninguno de los cinco millones de espectadores haya confirmado, siquiera en las anónimas y no comprobables redes sociales, haber ido a mirar la lista de referencias. Nadie excepto la CDU, que asegura que sus afirmaciones son «más que rebatibles».

Los dirigentes de la CDU entran al trapo

El secretario general de la CDU, Paul Ziemiak, que hasta hace unos meses encabezaba las juventudes del partido, ha recurrido a las redes sociales para tratar de buscar el cuerpo a cuerpo con el youtuber y en Twitter le invita a una conversación: «Querido Rezo, vamos a hablar. Eso es lo que hacemos en la CDU desde hace 70 años: no nos destrozamos, sino que nos escuchamos, nos hablamos y encontramos soluciones comunes». «No hacemos todo bien. Citas críticas que están justificadas. Podemos hacer más en la protección del clima, con mejores tecnologías y buenas ideas», reconoce Ziemiak, pero todo es en vano. Rezo no desea contrastar afirmaciones como que «los más ricos pagan ahora menos impuestos que hace 20 ños y los más pobres pagan un poco más en impuestos que hace 20 años».

«Igualdad de oportunidades. Eso significa que todos los niños de Alemania, independientemente de quiénes sean sus padres, independientemente de a qué colegio hayan ido, tienen las mismas posibilidades de hacerse ricos. La educación depende de los Bundesländer y en los Bundesländer en los que gobierna la CDU se da menos dinero por estudiante para la educación. Pero no pasa nada, porque Merkel prometió destinar el 10% del PIB a educación. ¡Ah, que lo quería hacer hasta 2015… ¡Ah, que solo ha destinado la mitad de ese dinero…!», sentencia sobre el asunto. Después pasa al cambio climático, la guerra de Irak, las costumbres, la inseguridad, la inmigración, las muertes en hospitales…

El tono agresivo con el que se emplea contra la CDU es seguido por comentarios igualmente encendidos en las redes sociales. «¡Quemémoslos a todos!», ha comentado un anónimo entre los miles y miles de mensajes referidos al vídeo y con ganas de prenderle fuego, por lo visto, a los políticos de todos los partidos.

Los responsables de estrategia de la Casa Konrad Adenauer siguen el fenómeno con una impotencia que se niegan a reconocer. Ante la creciente repercusión del vídeo y vista la negativa del chico a debatir públicamente, han llegado a elaborar un vídeo de réplica protagonizado por su parlamentario más joven, Philipp Amthor, de 26 años, pero según Bild han rectificado en el último minuto, conscientes de que se trata de un lenguaje que no dominan y en el que tienen las de perder.

La presidenta de la CDU, Annegret Kramp-Karrenbauer, se ha limitado a ironizar sobre si «también seremos los responsables de las siete plagas de Egipto» y ha evitado referirse directamente al youtuber, acotando que su forma de «hacer campaña» es «hablar con las personas».