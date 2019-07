El régimen de Maduro y la oposición acuerdan una mesa de diálogo permanente Las delegaciones de ambos bandos volvieron de su reunión de Barbados «esperanzados» por resolver la crisis política en Venezuela

Ludmila Vinogradoff

Los portavoces de la oposición y del chavismo regresaron de Barbados visiblemente esperanzados con el fin de avanzar en las conversaciones iniciadas bajo la mediación de Noruega. La tercera ronda de encuentros concluyó este miércoles aunque continuarán reuniéndose sin especificar cuándo ni dónde.

El gobierno de Noruega emitió un comunicado en el que anuncia que el régimen de Nicolás Maduro y la oposición de Venezuela «acordaron establecer una mesa de trabajo permanente para intentar resolver la crisis política», a la vez que ratificó que ambos van a realizar «consultas para poder avanzar en la negociación».

Las reuniones tuvieron lugar del lunes al miércoles de esta semana. Las delegaciones estuvieron integradas por el diputado Stalin González, el ex alcalde Gerardo Blyde, el ex ministro de Transporte, Fernando Martínez Mottola y el ex rector electoral Vicente Díaz por parte de la oposición. Mientras que la delegación chavista estuvo representada por el ministro de Comunicación Jorge Rodríguez, el gobernador de Miranda Héctor Rodríguez y el canciller Jorge Arreaza.

El diputados Stalin González, segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, subrayó que «nuestro único objetivo es acabar con el sufrimiento de los venezolanos» al describir la severa crisis que padecen con 4 millones de ciudadanos que abandonaron el país. González hizo especial hincapié en la ruta a seguir: cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. «Iniciamos una negociación para el cambio. Esta situación no puede ser permanente, necesitamos cerrar este capítulo trágico y lograr que haya elecciones. Hay gente comiendo de la basura», añadió.

Por su parte, el gobernador de Miranda, el chavista Héctor Rodríguez, no habló sobre los rumores de su candidatura presidencial pero sí resaltó su optimismo sobre los contactos: «Tenemos buenas noticias sobre los encuentros. Hasta ahí es la información que podemos hacer pública. Este no va a ser un camino sencillo, necesitará mucho esfuerzo, mucha paciencia. Tengo la percepción de que los venezolanos y las partes políticas podemos llegar a un acuerdo de gobernabilidad donde nos reconozcamos y respetemos».