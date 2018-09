Piden que Manuel Valls dimita como diputado francés si se presenta a la alcaldía de Barcelona Candidato derrotado a la candidatura del PS a la presidencia de la República, el ex primer ministro decidió presentarse como candidato sin partido a las elecciones del mes de junio de 2017

Si se confirma definitivamente la candidatura de Manuel Valls a la alcaldía de Barcelona, el ex primer ministro francés es «invitado» de manera creciente a abandonar su cargo de diputado, que nunca ha llegado a ser su actividad preferida.

Candidato derrotado a la candidatura del PS a la presidencia de la República, Valls decidió presentarse como candidato sin partido a las elecciones del mes de junio de 2017. El PS decidió no presentar candidato en su circunscripción, en Essonne, un departamento (el 91), al sur de París, como gesto de «buena voluntad» socialista.

Valls fue elegido por los pelos, y tuvo que afrontar una querella presentada por una rival que denunció un «fraude electoral». Confirmada finamente su elección, Valls comenzó por romper definitivamente con el PS, presentándose como un diputado «próximo» a Emmanuel Macron.

El diputado Valls ha destacado por su doble ausencia, en la Asamblea Nacional (donde se encuentra entre los diputados siempre ausentes del hemiciclo), y en su circunscripción, por donde hace meses que no pone los pies, nada interesado por cumplir las promesas electorales que permitieron su elección.

En nombre del grupo parlamentario socialista -que fue el grupo parlamentario de Valls, durante varios años-, la diputada Valérie Rabault ha pedido la dimisión de Valls, por estas razones: «No se puede ser diputado francés, y beneficiarse del cargo y el sueldo cuando se hace campaña electoral en otro país».

Valérie Rabault dice en voz alta lo que la prensa francesa comenta desde hace semanas: Valls debe elegir entre su trabajo y su sueldo como diputado francés y sus proyectos políticos en España.

La ruptura amorosa de Valls con su tercera compañera sentimental, para iniciar, aparentemente, una nueva vida amorosa, en Barcelona, tampoco ha contribuido a mejorar su imagen política en Francia. A la izquierda, Valls nunca tuvo ningún amigo. Dentro del PS, nunca llegó a hacer carrera. Emmanuel Macron no deseó incluirlo en su gobierno, como esperaba el ex primer ministro socialista. En el centro y la derecha, Valls siempre ha tenido simpatizantes, que hoy no saben que pensar de su deserción de la política francesa, rotas sus aspiraciones presidenciales, a la aparentemente espera de una nueva carrera municipal en su ciudad natal.