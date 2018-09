Colau confiesa que le ofrecieron acabar la carrera de «forma fácil» La alcaldesa de Barcelona, a la que le faltan dos asignaturas para acabar Filosofía, lamenta que estas prácticas suceden y son reiteradas

D. C.

Barcelona Actualizado: 13/09/2018 10:45h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha afirmado este jueves que una directiva de una empresa multinacional le ofreció acabar las dos asignaturas de libre elección que le faltan para terminar la carrera de Filosofía de "forma fácil", y ha asegurado que declinó la oferta.

Preguntada por las informaciones periodísticas que acusan de plagio en su tesis doctoral al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una entrevista en TV3, la primera edil ha reclamado que no se desacredite la universidad: "No sé qué hay y qué no hay. No puedo hacer afirmaciones. Sé que hay casos probados y que es una práctica reiterada".

En este sentido, Colau ha reflexionado que el ofrecimiento que le hicieron de terminar la carrera de Filosofía "muestra que esta situación sucede y que es una práctica reiterada", y ha afirmado que las instituciones universitarias deberían ser ejemplares y cortar de raíz estos comportamientos.

«Un error»

En relación a la posibilidad de que el exministro francés Manuel Valls se presente como candidato de Cs a la Alcaldía de Barcelona y que los partidos soberanistas se alíen, Colau ha asegurado que sería "un error trasladar el debate nacional a las elecciones municipales", según ha recogido Ep.

"El contexto es complicado, y Barcelona juega un papel como capital, pero lo que debe estar en juego es el modelo de ciudad y su modelo global", ha advertido, y ha insistido en que prevé presentarse para revalidar el cargo si BComú da luz verde a su candidatura.

Asimismo, ha asegurado que su prioridad es el Ayuntamiento y no ocupar cargos en la dirección de CatECP: "Yo no puedo estar en el día a día del partido. Debemos apostar por responsabilidades compartidas y no acumular cargos".

Colau también ha recordado que se reunirá este viernes con el conseller del Interior de la Generalitat, Miquel Buch, para abordar la situación de inseguridad y hurtos en el distrito de Ciutat Vella: "Faltan Mossos en Ciutat Vella, especialmente por las noches", y ha dicho que se debe revisar la reiteración de delitos.