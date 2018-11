Perú solicita retener en el país al expresidente García El ex mandatario llegó a Lima este jueves para prestar declaración por el caso Odebrecht

Pao Ugaz

El fiscal peruano, José Domingo Pérez, solicitó hoy el impedimento de salida del país al expresidente Alan García (1985-90 y 2011-16) por las investigaciones que le implican en haber recibido presuntos pagos ilegales de la constructora brasileña Odebrecht en la campaña electoral en el 2011 y para terminar de construir el tren eléctrico en su segundo gobierno. Preguntado al respecto, García se mostró desafiante: «Demuéstrenlo pues, imbéciles».

En entrevista con ABC, el ex Primer ministro y autor del libro «El caso García: 1985-1990» Pedro Cateriano dijo que es una gran primicia periodística de IDL reporteros y de su director, Gustavo Gorriti, porque desnuda a Alan García y prueba una vez más la forma en la que ha venido actuando, es decir, «en el límite de la legalidad».

«Estas graves imputaciones deben ser corroboradas por la Fiscalía, por esa razón, consideró que el pedido de impedimento de salida que ha solicitado el fiscal Pérez debe ser acogido por el Poder Judicial y cortarle sus vacaciones doradas y permanentes en Madrid», añadió Cateriano.

Desde hace más de un año, el expresidente García vive en un edificio situado en Pintor Rosales en Madrid junto a su novia y al hijo de ambos de 12 años. El ex mandatario llegó a Lima este jueves para declarar ante el Fiscal José Domingo Perez, y al acabar la reunión, García se dio con la sorpresa de que se solicitaba su impedimento de salida de Perú.

«Es la vez número 49 que vengo a declarar, y al salir de la oficina del Fiscal, se impide mi salida del país. A mí no me afecta la restricción de salida, y declaró que me allano al pedido hasta que se aclare todo. Mis abogados responderán a los detalles que los periodistas quieran preguntar», explicó García.

Junto al pedido de impedimento de salida del país a García; el Fiscal Pérez anunció hoy la ampliación de su solicitud de investigación a García; al ex ministro de Transportes y Comunicaciones, Enrique Cornejo y al funcionario Oswaldo Plasencia por la presunta comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de la colusión en agravio del Estado.

El Fiscal Pérez sustenta su solicitud en que recibió un conjunto de documentos el pasado 13 de noviembre sobre el ex Jefe de Estado, por la presunta comisión del delito de colisión agravada y lavado de activos, lo cual amerita la realización de «diversos actos de investigación urgentes e inaplazables que tendrán como finalidad recabar información concerniente a los hechos de investigación».