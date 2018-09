Mike Pence: «Si Trump lo ordena, me someteré al detector de mentiras» El vicepresidente de EE. UU. ha asegurado que nadie de su equipo está involucrado en el artículo de opinión publicado en el New York Times

ABC

Actualizado: 10/09/2018 10:20h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El vicepresidente Mike Pence ha asegurado que si Donald Trump ordena que se someta al detector de mentiras, lo haría de «inmediato», como parte de las investigaciones internas que se están llevando a cabo para descubrir al autor del artículo de opinión anónimo que se publicó en el New York Times la semana pasada.

Pence defendió a Trump sobre el pedido del presidente al Departamento de Justicia para que inicie una investigación sobre quién escribió la tribuna. «Estoy 100% seguro que nadie en mi equipo ha estado involucrado en este artículo anónimo. Conozco a mi gente» ha dicho Pence en una entrevista en el programa «Fake the Nation» de la cadena CBS.

En otra entrevista al programa «Fox News Sundays», de la misma cadena, Pence no pudo explicar las bases legales detrás del pedido hecho por Trump al Departamento de Justicia. «Vamos a saber si hubo actividad criminal» dijo Pence.

Además, Pence especuló que la mayor preocupación de Trump es que la persona que escribió la tribuna pudiera tener responsabilidades relacionadas con la seguridad nacional e intente interrumpir la agenda política.

El miércoles de la semana pasada el diario estadounidense The New York Times publicó un artículo de opinión sin firma que relata cómo parte del Gobierno no confía en las decisiones del presidente, que tratan de «aislarse de sus caprichos» y que la impulsividad de Trump acaba en «decisiones mal concebidas, desinformadas y, en ocasiones, temerarias de las que hay que retractarse».