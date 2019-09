Maduro lanza agresivos ataques contra Guaidó para intentar desprestigiarlo Además de la campaña mediática, su caravana fue agredida con pedradas hoy en un recorrido por el barrio caraqueño del Guarataro

Seguir Ludmila Vinogradoff @ludmilavino Corresponsal en Caracas Actualizado: 21/09/2019 21:19h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Los ataques chavistas arrecian contra el presidente encargado Juan Guaidó. Ayer fue la campaña mediática para desprestigiarlo por fotografiarse con la banda colombiana los «Rastrojos» hace 8 meses y hoy son los ataques agresivos de los «colectivos» contra la caravana de Guaidó en el barrio caraqueño del Guarataro.

El régimen de Nicolás Maduro no le perdona al también presidente del parlamento, Guaidó, que insista con el cese de la usurpación del mandatario ilegítimo e invocar el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), que permite el uso de la fuerza para desalojar al usurpador. Por ello le ha montado una campaña mediática que va desde el desprestigio político, pasando por un acuerdo de diálogo con un pequeño grupo opositor hasta las agresiones físicas en contra de sus acompañantes incluida la prensa.

La campaña mediática fue anunciada por el ministro de Comunicación Jorge Rodríguez y jefe de la comisión negociadora chavista que rompió el diálogo de Noruega. El ministro presentó unas imágenes en las que Guaidó aparece fotografiado con miembros de la banda delictiva colombiana los Rastrojos el 23 de febrero pasado cuando intentaba cruzar la frontera binacional en el Táchira a propósito de abrir el paso para el ingreso de la ayuda humanitaria.

En minutos develaremos toda la verdad pic.twitter.com/rgQFRLJEVw — Jorge Rodríguez (@jorgerpsuv) September 20, 2019

Esas imágenes fueron tomadas hace 8 meses. En su comunicado Guaidó aseguró que se trata de un montaje de la dictadura de Maduro para descalificarlo. «Mientras el mundo combate las “fake news”, las falsas noticias, las dictaduras las promueven. Lo que el régimen no puede ocultar es que desestabiliza la región al amparar y financiar narcoterroristas como Jesús Santrich e Iván Márquez (ambos cabecillas de las FARC)», dijo el presidente venezolano reconocido por más de 50 países.

Las fotos no fueron negadas por Guaidó sino la intención con las que fueron utilizadas por el régimen de Maduro. En el vídeo dirigido por el ministro Rodríguez también aparece el venezolano Jhonatan Zambrano Rodríguez, alias «Patrón Podre», a quien lo vincula con la banda los Rastrojos, durante el cruce de la frontera binacional hace 8 meses por la ayuda humanitaria.

Desmentido

Jhonathan Zambrano García, venezolano, oriundo del estado Táchira, no tiene antecedentes penales. Desmintió a la cadena RTN24 las acusaciones del ministro Rodríguez: «Lo supe ayer, al igual que todo el mundo». Actualmente, se encuentra en Colombia desde ese 22 de febrero, sin tocar tierra venezolana desde esa fecha. Zambrano se muestra sumamente preocupado por la integridad de su familia.

Relató que trasladó al presidente (e) Juan Guaidó «desde La Fría hasta Agua Clara», donde estaban representantes del gobierno de Iván Duque, asegurando que su camioneta no estaba blindada y únicamente la ocuparon su persona, un amigo del presidente, su esposa y Guaidó. «Diez minutos antes me avisaron que venía el presidente Guaidó, fue algo común, no estaba planeado», expresó.

Asimismo, afirma que es una persona normal «Tengo un negocito en casa, estaba en el negocio cuando llegaron con el alboroto, para conocer al presidente Guaidó (…) no tengo nada que ver con grupos irregulares ni nada fuera de ley». También afirmó con certeza que «no es ningún borracho» ni ha estado preso jamás.

Sobre las acusaciones de Rodríguez dijo que «es una persona irresponsable, con un cargo enorme. Está jugando con la vida de las personas». Igualmente responsabilizó al régimen por su seguridad «Está mal estar diciendo que uno es un delincuente, un paramilitar, pueden atentar contra mi vida, están poniendo en riesgo mi vida y al de mi familia».

Pero hoy sábado unos cien motoristas de la banda paramilitar «los colectivos» chavistas intentó sabotear el recorrido que tenía programado Juan Guaidó al barrio caraqueño del Guarataro. La caravana opositora fue agredida con pedradas y objetos contundentes chavistas para impedir que realizara la actividad política.

Guaidó iba en moto pero no tuvo oportunidad de llegar al barrio y hacer su mitin por razones de seguridad. Su vida y la de sus acompañantes, incluida la prensa, corren peligro pero aun así insiste en desafiar los obstáculos.