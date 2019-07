Kyriakos Mitsotakis, el ave fénix del centroderecha griego Forma parte de una familia consagrada a la vida política: su padre fue primer ministro griego, su hermana varias veces ministra y alcaldesa de Atenas y su sobrino es el nuevo alcalde ateniense

Se cumplió su sueño: Kyriakos Mitsotakis, 51 años, ha ganado las elecciones griegas. Se preparaba desde que le eligió su partido Nueva Democracia (ND) como presidente en 2016, un partido hundido tras haber gobernado bajo los acreedores con sus antiguos enemigos los socialistas de PASOK entre el 2012 y 2015. Tras la derrota ante Tsipras y la dimisión del entonces presidente del partido y primer ministro Andonis Samarás, ND eligió a Kiriakos. La sombra de su familia es muy larga: su padre fue diputado desde 1946 hasta 2004 (record nacional), fue muchas veces ministro, primer ministro entre 1990 y 1993, y Presidente de ND entre 1984 y 1993. Su hermana Dora Bakoyani es diputada y fue varias veces ministra y Alcaldesa de Atenas. Su sobrino Costas Bakoyanis fue prefecto de la región de Grecia central y es ahora el nuevo Alcalde de Atenas.

Cuando Kyriakos (Domingo) nació fue el benjamín de la familia después de 3 hermanas y su familia estaba bajo arresto domiciliario por los coroneles de la junta militar. Cuando tenía seis meses toda la familia se fue a Paris exiliada. Regresó en 1974 con el restablecimiento de la democracia. Estudió en un elitista colegio ateniense, hizo la carreta de Ciencias Sociales en la universidad de Harvard y dos masters, uno en Harvard y otro en Stanford. Trabajó para Chase Investment y McKinsey, en filiales de dos bancos griegos (el privado Alpha y el público Banco Nacional de Grecia) y fundó un fondo de inversión, Venture Capital donde trabajó hasta el 2003. Ha sido elegido diputado por ND desde 2004 y en el 2013 Samarás le dio una cartera difícil: el Ministerio de la Reforma Administrativa, donde tuvo que prejubilar o recolocar a miles de funcionarios, terminando los contratos de otros. Tiene por tanto experiencia en el sector privado y las inversiones, pero conoce bien el sector publico griego y sus dificultades.

Su esposa Mareva, la más atacada

Casado y con tres hijos adolescentes, su esposa Mareva Grabowski ha sido muy atacada por Tsipras. Es polaca por su padre y griega por su madre, pero nació y se crió en Grecia, haciendo estudios universitarios en EEUU. Tsipras la acusó de haber invertido en fondos que figuraban en paraísos fiscales (los papeles del Paraíso). Ella aclaró la situación y el que en los años de esa inversión estaba separada de su marido. Ahora viven juntos de nuevo.