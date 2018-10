Juncker ve posible el acuerdo sobre el Brexit en octubre El presidente de la Comisión cree que la situación ha mejorado en los últimos días

El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, cree que con los últimos acontecimientos que se han producido en los últimos días en la política británica, después de los congresos de conservadores y laboristas, existen más posibilidades de llegar a un acuerdo para una salida ordenada del Reino Unido de la UE. En una entrevista a un grupo de periódicos austriacos, Juncker cree posible que ese acuerdo llegue en el Consejo Europeo que se celebrará el 18 de este mes o, a más tardar, en el que se puede convocar en noviembre. En todo caso considera que «debemos distanciarnos del escenario de un ‘no deal’ porque no sería bueno ni para Gran Bretaña ni para el resto de la Unión. Parto de la base de que encontraremos un acuerdo sobre las condiciones de salida».

Después de las tensiones con las que la primera ministra británica Theresa May se fue de la cumbre informal de Salzburgo debido al enésimo rechazo a su plan para la frontera irlandesa, Juncker dice ahora que «tengo motivos para pensar que el potencial de acercamiento entre ambos bandos ha aumentado en los últimos días. Pero no se puede prever si llegaremos a un consenso ya en octubre. Si no, pues se hará en noviembre».

La eventual convocatoria de una cumbre extraordinaria en noviembre es una opción que guarda en la recámara el presidente del Consejo Europeo, el polaco Donald Tusk, que también se ha mostrado optimista este fin de semana en declaraciones hechas durante un acto académico en Cracovia. «Intentaremos llegar a un acuerdo en octubre y en todo caso creo que hay opciones para que alcancemos una solución antes de fin de año».

Lo que ninguno de los dos quiso evaluar es la opción de que los británicos pudieran reconducir la situación con un segundo referéndum. Juncker considera incluso que no es prudente entrar en el complejo debate nacional británico: «Este no es un tema que concierne a la Comisión o a la UE como tal. Eso queda a discreción del Parlamento británico y del Gobierno. No debo interferir en los debates internos en el Reino Unido. Ya hay bastante confusión», dijo Juncker.

El presidente de la Comisión no desaprovechó la ocasión para criticar a la prensa británica, a la que «no echaré de menos» por haber manipulado la información que llevó al referéndum del Brexit.