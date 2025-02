La guerra en Ucrania, en directo | Rusia y Ucrania retoman las negociaciones en Estambul

La invasión rusa en Ucrania supera el mes. Pese a que Rusia, en un cambio de estrategia tras fracasar en la toma de Kiev, ha asegurado que se va a centrar en el Donbass, ayer las fuerzas rusas atacaron Leópolis, ciudad refugio de desplazados y embajadas, como «bienvenida» a la visita de Joe Biden a Polonia. No se sabe cuáles serán sus siguientes pasos ni qué entiende por «centrarse en el este» , en el territorio prorruso. A este respecto Volodímir Zelenski sostiene que su ejército ha provocado daños graves a las fuerzas rusas.

Por su parte, el asesor del Ministerio del Interior ucraniano Vadim Denisenko, ha estimado que la nueva estrategia del Ejército ruso pasa por la destrucción de los almacenes de alimentos y petróleo en el país como parecen indicar una serie de ataques similares ocurridos en los últimos días.

16:48 Zelenski denuncia que Rusia está cometiendo un genocidio en Ucrania El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha afirmado en una entrevista que las fuerzas rusas están cometiendo un «genocidio» en Ucrania. «Esto es genocidio. La eliminación de toda la nación y el pueblo», dijo Zelenski a CBS, según una transcripción proporcionada por la cadena, un día después de que se difundieran horribles imágenes de muertos civiles en Bucha, ciudad ucraniana recuperada de las fuerzas rusas.

16:45 Francia condena los abusos de las tropas rusas a las afueras de Kiev El ministro de Asuntos Exteriores de Francia, Jean-Yves Le Drian, ha condenado este sábado lo que ha calificado «enormes maltratos» cometidos por las fuerzas rusas en Ucrania en las últimas semanas, informa Reuters. Le Drian ha hecho hincapié en que en la ciudad de Bucha, a las afueras de Kiev, donde l as autoridades ucranianas acusan a las tropas rusas de llevar a cabo una masacre «deliberada». Le Drian ha añadido que esos hechos pueden suponer un crimen de guerra y que Francia trabajará con las autoridades ucranianas y con la Corte Penal Internacional para llevar a juicio a sus culpables.

12:18 Siete autobuses se disponen a sacar este domingo a unos 500 civiles de Mariúpol Siete autobuses intentarán salir este próximo domingo de la asediada ciudad ucraniana de Mariúpol con unos 500 civiles en su interior mientras Cruz Roja intenta de nuevo la entrada en la ciudad con ayuda humanitaria tras el fracaso de su primera incursión del viernes. Los buses forman parte de una iniciativa civil anunciada en Telegram y, de tener éxito, trasladará a los residentes a Zaporiyia, mientras unas 100.000 personas todavía aguardan su turno en la ciudad, arrasada por el asedio.

12:05 El Ejército ucraniano asume el control total de la frontera con Bielorrusia El Ejército de Ucrania ha anunciado este domingo que sus efectivos han asumido el control total de la frontera con Bielorrusia, en el norte del país, así como los alrededores de la central de Chernóbil. "Hoy, 3 de abril, las unidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania tomaron el control del distrito de Prípiat y la zona de la Frontera Estatal de Ucrania con la República de Bielorrusia", ha hecho saber en un comunicado publicado en su cuenta oficial de Facebook. También en las últimas horas, el Estado Mayor del Ejército ucraniano ha asegurado que 18.000 militares rusos han muerto desde el principio de la invasión rusa de Ucrania.

11:46 La UE promete nuevas sanciones tras acusar a Rusia de cometer "atrocidades" en la ciudad ucraniana de Bucha El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, ha prometido nuevas sanciones de la Unión Europea tras acusar al Ejército ruso de cometer "atrocidades" en la ciudad ucraniana de Bucha, al norte de Kiev y recientemente liberada. "Consternado por las espantosas imágenes de las atrocidades cometidas por el Ejército ruso en la región liberada de Kiev", ha hecho saber Michel en un mensaje en Twitter, acompañado de la etiqueta "Masacre en Bucha". Michel ha prometido al Gobierno ucraniano y a las ONG el comienzo de una "recopilación de las pruebas necesarias para perseguir el caso en los tribunales internacionales" antes de prometer que "ya están en camino nuevas sanciones de la UE y más apoyo".

11:00 Las conexiones entre el Kremlin y las grandes mafias del cibercrimen ruso «El equipo de Conti anuncia oficialmente su total apoyo al Gobierno de Rusia. Si alguien decide organizar un ataque cibernético o cualquier actividad de guerra contra Rusia, utilizaremos todos nuestros recursos posibles para contraatacar las infraestructuras críticas del enemigo». Estas fueron las palabras empleadas por Conti, una de las mafias del cibercrimen ruso más peligrosas, apenas un día después de que los soldados del país gobernado por Putin comenzasen a plantar las botas en suelo ucraniano. La amenaza, sorprendente por el hecho de que un grupo criminal profesional, más enfocado sobre el papel en el beneficio económico que en la política, tomase partido por un estado que, en teoría, debería perseguirlo, no tardó demasiado en tener respuesta. Además, desde dentro de la propia banda; que se calcula que en 2021 llegó a tener unos ingresos superiores a los 160 millones de euros gracias a su virus, destinado al secuestro de empresas e instituciones.

10:49 Rusia ataca una refinería de petróleo y depósitos de combustible en Odesa Una serie de explosiones se escuchó la mañana del domingo en Odesa, el principal puerto de Ucrania en el mar Negro, constataron periodistas de AFP, sin que se hayan registrado víctimas según el ejército ucraniano. Las explosiones provocaron al menos tres columnas de humo negro con llamas visibles, al parecer en una zona industrial de esta ciudad. El Ministerio de Defensa ruso dijo que los ataques con misiles de su ejército destruyeron una refinería de petróleo y tres instalaciones de almacenamiento de combustible cerca del puerto ucraniano de Odesa en el Mar Negro.

10:42 Radicalismo, problemas de adaptación... el arma de doble filo de los combatientes extranjeros en Ucrania El ministro de Asuntos Exteriores ucraniano anunció hace unos días que más de 20.000 combatientes procedentes de 52 nacionalidades distintas se habían enrolado en lo que Zelenski bautizó como la Legión Internacional de Defensa Territorial de Ucrania. Pero según varias fuentes consultadas por este diario esas cifras hay que tomarlas con la mayor de las cautelas. «Forman parte de la propaganda inherente a cualquier guerra. Todo conflicto interestatal –y más si es entre dos países grandes como son Rusia y Ucrania– genera una tensión mediática enorme y con ella, un gran efecto llamada», matiza Javier Gil, experto en Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia de Comillas. La presencia de combatientes extranjeros en Ucrania, alerta Gil, puede ser un arma de doble filo, a pesar de las buenas intenciones y la valentía de los que se deciden a luchar contra Putin sobre el terreno. Lea el artículo completo aquí

10:32 Ucrania denuncia el asesinato de centenares de civiles en las localidades liberadas a las afueras de Kiev -La viceministra de Defensa ha anunciado este sábado la completa liberación de la región de la capital -Después de seis semanas de combates, las fuerzas rusas se han retirado de Hostomel, Bucha e Irpín Después de seis semanas de guerra bajo la constante amenaza de un asalto ruso, Kiev proclama victoria porque ya no hay presencia rusa en toda la región. La viceministra de Defensa, Hanna Maliar, declaró a los medios que «todo el óblast (región) de Kiev está ahora libre de ocupantes rusos». Las tropas enemigas fracasaron en su intento de llevar a cabo una operación relámpago sobre la capital, tampoco pudieron cercarla y, finalmente, optaron por retirar sus tropas de forma acelerada de las posiciones más próximas a Kiev. Vladímir Putin se queda sin el golpe de efecto que buscaba en Kiev para acabar con el Gobierno de Volodímir Zelenski y sus hombres fueron incapaces de cruzar el río Irpín. Lea el artículo completo de Mikel Ayestaran

10:22 Zelenski y Putin podrían reunirse «pronto» en Turquía El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, podrían reunirse «pronto» en persona, ya que los borradores de las negociaciones habrían avanzado hasta el punto de que fueran posibles conversaciones directas entre los dos mandatarios. Así lo ha asegurado el jefe de la delegación negociadora ucraniana para las conversaciones con Rusia, David Arakhamia, en una entrevista con canal de televisión RADA, el canal de televisión oficial del parlamento ucraniano.

04:01 Polonia acusa a Francia y Alemania de haber sido demasiado próximas a Rusia El viceprimer ministro y hombre fuerte de Polonia, Jaroslaw Kaczynski, acusó a Francia y Alemania de haber tenido demasiada proximidad con Rusia antes de la invasión de Ucrania, en una entrevista publicada el domingo por el diario alemán Die Welt. «Alemania, al igual que Francia, tiene un fuerte sesgo a favor de Moscú», dijo Kaczynski, líder del gobernante partido nacionalista-populista Ley y Justicia (PiS). El dirigente apuntó de manera más dura al ejecutivo alemán. «Durante años, el gobierno alemán no quiso ver lo que Rusia estaba haciendo bajo el liderazgo de [Vladimir] Putin y hoy vemos el resultado», afirmó. «Polonia no está satisfecha con el papel de Alemania en Europa», prosiguió. Según Kaczynski, Berlín intenta «reconstruir lo que hizo el antiguo canciller del Imperio de Bismarck», es decir, «una dominación alemana, pero al lado de Rusia». Informa AFP.

03:41 Lituania abandona por completo las importaciones de gas ruso El Ministerio de Energía de Lituania ha anunciado este sábado que el país ha estado operando sin importaciones de gas ruso desde principios de mes con la intención de lograr la «independencia energética total» de Rusia en respuesta al «chantaje energético ruso» y la invasión de Ucrania. Así lo han confirmado los datos del operador lituano del sistema de transmisión de gas, Amber Grid, que muestran que el 2 de abril la importación de gas ruso para las necesidades de Lituania a través de la interconexión lituano-bielorrusa ha sido igual a cero megavatios (MWh), según ha informado el Ministerio en un comunicado. «Somos el primer país de la UE entre los países proveedores de Gazprom en independizarse del suministro de gas ruso, y este es el resultado de un proceso coherente de varios años políticas energéticas y decisiones oportunas de infraestructura», ha asegurado el ministro de Energía de Lituania, Dainius Kreivys. Informa Europa Press.

21:23 Más armas para Ucrania: tanques soviéticos y otros 300 millones en armamento de EE.UU. El repliegue ruso en Kiev y otras ciudades del norte abre un nuevo capítulo de la invasión, en la que Moscú priorizará ganar el control del Donbass. Ucrania contará en el nuevo escenario con un nuevo flujo de armamento proporcionado por EE.UU. y sus aliados. Washington aprobó el pasado viernes el envío de otros 300 millones de dólares en equipamiento militar a Ucrania, después de los 800 millones que acordó a mediados de marzo. Informa Javier Ansorena, corresponsal en Nueva York.

19:59 Las tropas rusas han abandonado la región de Kiev Ucrania recupera el control de "toda la región de Kiev", según el viceministro de Defensa, informa AFP.

19:53 Actualización: Al menos 280 civiles asesinados a las afueras de Kiev, denuncia el alcalde de Bucha El alcalde de Bucha, una localidad a las afueras de Kiev, ha denunciado este sábado que han tenido que enterrar en fosas comunes los cuerpos de al menos 280 civiles asesinados durante la invasión rusa, según ha explicado a la AFP durante una llamada de teléfono. La información llega después de que a mediodía un reportero de la agencia francesa confirmase haberse topado con cadáveres de civiles en las calles de esa ciudad, entre ellos, el de una persona con las manos atadas.

18:45 El cuerpo de un civil en Bucha, una localidad de las afueras de Kiev. AFP

16:54 Al menos veinte cadáveres de civiles hallados a las afueras de Kiev, informa AFP Los cuerpos de veinte personas vestidas con ropa de civil estaban esparcidos el sábado en una calle de Bucha, una ciudad al nordeste de Kiev recuperada por las fuerzas ucranianas tras su invasión por tropas rusas, ha informado un periodista de AFP. Uno de los cadáveres tenía las manos atadas, ha precisado el reportero. Los cuerpos estaban diseminados a lo largo de varios centenares de metros, sin que hasta el momento se sepa la causa de las muertes.

16:35 El Papa dice que una posible visita a Ucrania está «sobre la mesa» El Papa Francisco ha señalado este sábado que una visita a Ucrania, por invitación del presidente de ese país, Volodimir Zelenski, estaba «sobre la mesa». Consultado por la prensa sobre un posible viaje a Ucrania en el avión que lo llevaba de Roma a Malta, el sumo pontífice respondió: «Sí, está sobre la mesa», sin más precisiones. De 85, años, el Sumo Pontífice fue invitado por Zelenski para desempeñar el papel de mediador en las negociaciones entre Ucrania y Rusia y a visitar su país invadido por las tropas rusas desde finales de febrero.

16:09 La Policía rusa detiene a manifestantes en San Petersburgo después de participar en protestas contra la invasión rusa de Ucrania. EFE

16:06 Más de 170 detenidos en Rusia tras una nueva jornada de protestas contra la invasión de Ucrania Más de 170 personas han sido arrestadas este sábado en Rusia por acciones de protesta contra la ofensiva en Ucrania, ha anunciado la oenegé OVD-Info, especializada en el seguimiento de las detenciones en el país. Según ha indicado esa fuente en un comunicado, «más de 178 personas fueron arrestadas en 15 ciudades rusas». En Moscú, una sentada contra la intervención militar rusa en Ucrania estaba prevista por la mañana en el parque Zariadié, cerca del Kremlin. Poco después, la Policía comenzó a arrestar a personas sentadas en los bancos del parque, en plena tormenta de nieve. Más de 30 furgones de policía fueron desplegados alrededor del parque y cerca de las murallas rojas del Kremlin, y más de una veintena de personas fueron detenidas, según un periodista de AFP. También se produjeron detenciones en San Petersburgo durante una manifestación similar, como parte de una acción nacional anunciada en las redes sociales.

14:34 Muere un fotógrafo ucraniano y colaborador de Reuters mientras cubría la guerra Maksim Levin, un fotógrafo y videógrafo que trabajaba para un sitio web de noticias ucraniano y fue colaborador de Reuters durante mucho tiempo, murió mientras cubría la invasión rusa de Ucrania. Deja atrás a su esposa y cuatro hijos. Su cuerpo fue encontrado en un pueblo al norte de la capital ucraniana, Kiev, el 1 de abril, dijo el sábado el sitio web de noticias LB.ua, donde trabajaba.

12:14 Las fuerzas rusas realizan una «rápida retirada» del norte de Ucrania Las fuerzas rusas realizan una «rápida retirada" de las zonas cercanas a la capital de Ucrania, Kiev, y de la ciudad Chernígov, en el norte de Ucrania, aseguró este sábado el asesor presidencial ucraniano, Mijailo Podoliak. «Con la rápida retirada de los rusos de Kiev y Chernígov (...) está bastante claro que Rusia escogió otra táctica prioritaria: retirarse hacia el este y el sur, mantener el control de vastos territorios ocupados y ganar un poderoso punto de apoyo allí», escribió en Telegram.

12:11 El Estado Mayor de Ucrania avisa de actividad en las fuerzas rusas de la zona separatista de Moldavia El Estado Mayor de Ucrania ha avisado de que Rusia está efectuando un "redespliegue" de sus fuerzas concentradas en la región de Transnistria, la entidad separatista del este de Moldavia, en la frontera oeste de Ucrania. "Hemos notado el redespliegue de las tropas rusas y las divisiones de la llamada república de Transnistria-Moldavia para llevar a cabo acciones de provocación, la demostración de preparación para una ofensiva y, posiblemente, acciones militares contra Ucrania", ha avisado el Ejército en un comunicado recogido por el portal de noticias Topor. Transnistria es un estado separatista no reconocido ubicado entre el río Dniéster y la frontera entre Moldavia y Ucrania, que actualmente ha logrado situarse fuera del control del Gobierno de Chisinau, adquiriendo atributos propios de un Estado, incluyendo moneda, policía, ejército y servicio postal propios.

11:08 Los separatistas de Donetsk denuncian un millar de fallecidos por bombardeos ucranianos desde enero Las autoridades de la autoproclamada República Popular de Donetsk, en la disputada región del Donbass, en el este de Ucrania, ha denunciado este sábado que alrededor de un millar de residentes han fallecido en bombardeos del Ejército ucraniano desde principios de año. Las milicias de Donetsk llevan años acusando a Ucrania de incumplir los sucesivos intentos de alto el fuego en la zona desde el conflicto abierto en 2014. Ucrania niega estas acusaciones y señala precisamente al otro bando como responsable de las hostilidades, así como a Rusia, por proporcionar apoyo a las milicias.

10:46 Cruz Roja prepara nuevo intento de evacuación de civiles en Mariúpol Más de 3.000 personas escaparon de la ciudad asediada de Mariúpol en una caravana de autobuses y vehículos particulares, reveló el sábado el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, mientras la Cruz Roja prepara un nuevo intento de evacuación desde de el devastado puerto sureño. La ciudad ha soportado semanas de feroz bombardeo ruso, con al menos 5.000 habitantes muertos según las autoridades locales, y las 160.000 personas que se calcula permanecen allí sufren de escasez de alimento, agua y electricidad. "Hemos logrado rescatar a 6.266 personas, incluyendo a 3.071 de Mariúpol", declaró Zelenski en un mensaje por video la mañana del sábado.

10:32 Zelenski afirma que las autoridades rusas "no dicen la verdad" a los rusos de cara al reclutamiento militar El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha afirmado que a los ciudadanos rusos "no se les dice la verdad" en el marco del anuncio por parte de Rusia de reanudar la movilización de jóvenes para el servicio militar obligatorio de primavera. "Los reclutas de este año pueden ser enviados a la guerra contra nuestro estado, contra nuestro pueblo. Es una muerte garantizada para muchos muchachos muy jóvenes. Y aunque no son nuestros ciudadanos todavía es nuestro deber como pueblo advertirles", ha dicho.

10:20 El Pentágono anuncia 300 millones adicionales en ayuda militar a Ucrania El Departamento de Defensa estadounidense anunció este viernes que destinará 300 millones de dólares adicionales a "asistencia en seguridad" para impulsar las capacidades defensivas de Ucrania frente a la invasión rusa. La ayuda, que se suma a los 1.600 millones de dólares ya comprometidos por Washington, incluye sistemas de cohetes guiados por láser, drones, municiones, dispositivos de visión nocturna, sistemas tácticos de comunicaciones seguras, suministros médicos y repuestos.

10:17 La Fiscalía de Ucrania denuncia 158 niños fallecidos y más de 250 heridos por los ataques rusos La Fiscalía de Menores de Ucrania ha denunciado que al menos 158 niños han muerto y 254 han resultado heridos en ataques perpetrados por Rusia desde el comienzo de su invasión del país, el pasado 24 de febrero, hasta este sábado. La mayor parte de las víctimas infantiles, contando fallecidos y heridos, se han registrado en la región de la capital, Kiev, con 75, seguida de Donetsk, con 71, Járkov (56), Chernígov (49), Jersón (29), Zaporiyia (22), Yitomir (15) y Sumy (14).

09:51 Las tropas rusas se habrían retirado del aeropuerto de Gostomel en las afueras de Kiev Las tropas rusas se habrían retirado del aeropuerto Antonov de Gostomel, en las afueras de Kiev, donde han permanecido atrincheradas durante varias semanas, según han mostrado unas imágenes tomadas por un satélite y recogidas por la cadena estadounidense CNN. El aeropuerto, que se encuentra a 28 kilómetros del centro de la capital ucraniana, fue tomado por el Ejército ruso el primer día de la invasión, el 24 de febrero, pero unas imágenes satelitales tomadas este jueves por la compañía Maxar Technologies demuestran que los vehículos militares y las posiciones de artillería rusas se han retirado. Una imagen satelital muestra revestimientos vacíos en el aeropuerto Antonov en Gostomel / Reuters

Reunión de la presidenta del Parlamento Europeo con el primer ministro ucraniano La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, se ha reunido en Kiev con el primer ministro ucraniano, Denis Shmihal, según ha anunciado en su cuenta de Twitter.

Estados Unidos y el Reino Unido, comprometidos a acabar con la dependencia de la energía rusa La ministra británica de Exteriores, Liz Truss, y el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, han acordado este viernes trabajar juntos para eliminar la dependencia de la energía rusa.

18:38 La Cruz Roja aplaza el intento de evacuación de Mariúpol El Comité Internacional de la Cruz Roja ha informado que ha pospuesto el intento de evacuación de civiles de la ciudad sitiada de Mariúpol. «El equipo del CICR que se dirigía a Mariúpol el viernes para facilitar el paso seguro de los civiles tuvo que regresar a Zaporiyia después de que los preparativos y las condiciones hicieran imposible proceder», dijo el CICR. «El equipo del CICR, que consta de tres vehículos y nueve personas, no llegó hoy a Mariúpol ni facilitó el paso seguro de los civiles. Lo intentarán de nuevo el sábado para facilitar el paso seguro de los civiles desde Mariúpol. Para que la operación tenga éxito, es fundamental que las partes respeten los acuerdos y ofrezcan las condiciones y garantías de seguridad necesarias. Si la operación de paso seguro se lleva a cabo, el papel del CICR como intermediario neutral sería acompañar al convoy desde Mariúpol hasta otra ciudad de Ucrania». Poco antes de conocerse esta noticia, el gobernador de la región oriental ucraniana de Donetsk había acusado a Rusia de incumplir su promesa de permitir que la ayuda humanitaria llegue a la ciudad asediada de Mariúpol. «Las entregas humanitarias, a pesar de todos los acuerdos y promesas de la parte rusa, no se están llevando a cabo», dijo el gobernador Pavlo Kyrylenko en un discurso televisado, en el que añadió que el corredor humanitario «no está esencialmente operativo".

18:29 La ciudad de Bucha, reconquistada por Ucrania Las fuerzas ucranianas han reconquistado la ciudad de Bucha, cerca de la capital, Kiev, según dijo el viernes su alcalde. «El 31 de marzo pasará a la historia de nuestra ciudad... como el día de su liberación de las (fuerzas) rusas», dijo el alcalde Anatolii Fedoruk en un vídeo que parecía haber sido filmado fuera del ayuntamiento de Bucha. Informa Reuters

Se necesitarán 10.000 millones de dólares para reconstruir la ciudad de Mariúpol Según el alcalde Vadym Boychenko, las autoridades están trabajando para garantizar que Rusia pague la reconstrucción de la ciudad y pague a todos los residentes «por su sufrimiento».

17:56 Ucrania anuncia la liberación de 86 militares tras un intercambio de prisioneros con Rusia Ucrania ha anunciado este viernes de la liberación de 86 de sus militares capturados por Rusia, en un intercambio por militares rusos cuyo número no ha sido precisado, informa AFP. «El intercambio acaba de realizarse. 86 militares, entre ellos 15 mujeres, ya están a salvo», ha señalado Kyrylo Tymoshenko, jefe de gabinete de la Presidencia, en un mensaje en Telegram.

17:53 Los niveles de radiación en torno a la central nuclear de Chernóbil son normales, asegura la OIEA Los niveles de radiación en torno a la central nuclear clausurada de Chernóbil, en el norte de Ucrania, son normales, pero los vehículos militares pesados provocaron cierta radiación localizada cuando las fuerzas rusas tomaron las instalaciones en febrero, según declaró el viernes el jefe de la agencia internacional de vigilancia nuclear, Rafael Mariano Grossi. Grossi dijo que estaba al tanto de los informes según los cuales algunos militares rusos se habían envenenado con la radiación mientras mantenían las instalaciones de Chernóbil, pero que el tema no se había tratado durante las conversaciones que mantuvo en Rusia con funcionarios del sector nuclear. El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica matizó los temores sobre la seguridad de Chernóbil en una conferencia de prensa en la sede del organismo en Viena, poco después de regresar de sus conversaciones con funcionarios nucleares de Ucrania y Rusia. «La situación general en torno a la central es bastante normal», dijo. «Había un nivel de radiación localizada relativamente alto debido a los vehículos pesados en el momento de la ocupación de la planta y, aparentemente, esto podría haber sido el caso de nuevo en la salida».

«Hemos oído hablar de la posibilidad de que algún personal esté contaminado, pero no tenemos ninguna confirmación», añadió.

17:43 53 sitios culturales han resultado dañados en la invasión rusa de Ucrania, lamenta la Unesco La invasión rusa de Ucrania ha dañado 53 sitios culturales desde su inicio el 24 de febrero, ha indicado este viernes un portavoz de la Unesco, precisando que la lista «no es exhaustiva», informa AFP. «Las autoridades ucranianas señalan los hechos, que a continuación nuestras imágenes de satélite y los actores en el terreno verifican», ha explicado el portavoz del organismo de la ONU sobre el patrimonio cultural.

17:39 Biden anuncia que más de treinta países se han unido a EE.UU. para liberar reservas de petróleo El presidente de EE.UU., Joe Biden, ha explicado este viernes que más de treinta países se han unido a Estados Unidos en la liberación de sus reservas de petróleo para estabilizar el mercado sacudido por la guerra en Ucrania, informa AFP. «Esta mañana, más de treinta países de todo el mundo fueron convocados a una reunión extraordinaria y acordaron liberar al mercado decenas de millones de barriles adicionales de crudo», ha explicado Biden en un mensaje desde la Casa Blanca.

17:15 La primera dama de Ucrania, Olena Zelenska, ha escrito una carta al Papa Francisco y otra al hospital pediátrico de la Santa Sede para agradecer la acogida y tratamiento de los niños ucranianos que escaparon de la guerra por la invasión rusa.



Las misivas, según explicó hoy el embajador ucraniano ante la Santa Sede, Andrii Yurash, han ido dirigidas al pontífice y a Mariella Enoc, presidenta del hospital pediátrico Bambino Gesù de Roma, propiedad de la Santa Sede. La primera dama ucraniana agradece al Papa la acogida de niños enfermos

16:56 China evita posicionarse ante la UE en el conflicto en Ucrania China ha evitado dar garantías a la Unión Europea de que no tomará partido en la guerra de Ucrania, en el transcurso de una cumbre con el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. La segunda parte de la reunión, en la que ha participado el presidente, Xi Jinping, ha durado solo 50 minutos, mientras que en la primera sesión de casi dos horas, el primer ministro chino, Li Keqiang, ha mantenido un equilibrio evitando dar garantías a la UE de que no se alineará con Rusia. El primer ministro chino ha asegurado que el país se «opone a la división de bloques y a tomar partido», ha informado un diplomático chino a la agencia DPA, siguiendo la línea que ha mantenido Pekín desde que estallara la guerra en Ucrania. Según informa el canal chino CGTN, el mandatario ha subrayado que la posición de China es «perseguir una política internacional independiente y de paz» y que aboga por que los países cumplan los principios de la carta de Naciones Unidas y respeten los principios básicos de las relaciones internacionales, «incluidos la soberanía e integridad territorial» y «la resolución de los conflictos a través del diálogo». En esta cita, la UE buscaba poner sobre la mesa la importante relación comercial con China para disuadir cualquier participación a favor de Rusia en la crisis ucraniana. En Bruselas no tienen pruebas de que Pekín haya aportado ayuda militar a Moscú en el contexto del conflicto en Ucrania y tampoco ven un apoyo activo para eludir las sanciones europeas, pero esperaban que la cita sirviera para que el gigante asiático «no ayude a rodear las sanciones, ni contribuya a la prolongación de la guerra», aseguraban fuentes europeas antes de la cumbre, que reclamaban a China que pase de «una neutralidad pasiva a una neutralidad activa».

16:45 La UE advierte a Rusia de que apoyar la invasión rusa de Ucrania dañará gravemente su reputación La Unión Europea (UE) ha instado este viernes a China a «no interferir» en las sanciones occidentales contra Rusia por la invasión de Ucrania y ha advertido de que un apoyo a Moscú «dañará gravemente la reputación» del país asiático en Europa, informa AFP. «Ello dañará gravemente la reputación de China, aquí en Europa», donde «las empresas miran cómo se posicionan los países», ha afirmado la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, al término de una videoconferencia con el presidente chino Xi Jinping.

La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola , habla desde Kiev «Queridos amigos ucranianos, Pronto te ayudaremos a reconstruir tus ciudades y pueblos. Continuaremos cuidando de sus familias que se han visto obligadas a huir, hasta que puedan regresar a salvo»

16:01 Acusan de espionaje a un oficial de reserva del Ejército de Alemania La Fiscalía federal alemana ha anunciado este viernes que un oficial de reserva del Ejército de ese país fue inculpado por espionaje a favor de Rusia entre 2014 y 2020. El sospechoso está acusado de haber entregado a los servicios de inteligencia rusos informaciones sobre los reservistas de la Bundeswehr, la «defensa civil», sobre las sanciones económicas impuestas a Moscú en 2014 y sobre el proyecto del controvertido gasoducto Nord Stream 2, que une Rusia y Alemania y fue suspendido en febrero, precisó la fiscalía en un comunicado.

15:43 Rusia dice que aún no cortará el suministro de gas a Europa El presidente ruso, Vladimir Putin, firmó una orden el jueves en la que establece que los países extranjeros «hostiles» deben pagar el gas en rublos o correr el riesgo de que se corten los suministros. La orden comenzará a afectar los pagos a partir de fines de abril. En declaraciones a los periodistas, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, dijo que no existe una amenaza inmediata para los suministros de Europa. «¿Significa esto que si no hay una confirmación en rublos, el suministro de gas se cortará a partir del 1 de abril? No, no es así, y no se deriva del decreto». Rusia suministra a la Unión Europea (UE) alrededor del 40% de sus importaciones de gas y el 30% de su petróleo, que se pagan principalmente en euros y dólares.

15:33 Putin debate nuevas medidas para «evitar y neutralizar amenazas internas de seguridad» El presidente de Rusia, Vladímir Putin, ha debatido este viernes medidas adiciones para «evitar y neutralizar amenazas internas de seguridad» con los miembros de su Consejo de Seguridad, según ha informado la agencia TASS, mientras Moscú continúa su campaña militar en Ucrania. Putin lanzó una cruda advertencia alertando a los «traidores» que había dicho que utilizaba Occidente como «quintacolumna» para destruir el país.

14:57 Misión de mantenimiento de paz de la OTAN en Ucrania El ministro de Exteriores de Ucrania, Dimitro Kuleba, se ha referido este viernes a la posibilidad de que la OTAN despliegue una misión de mantenimiento de la paz en el país europeo, señalando que "cualquier decisión debe estar sobre la mesa". Polonia propuso a mediados de marzo una misión de mantenimiento de la paz en Ucrania, durante una reunión de ministros de Defensa de la OTAN, pero la Alianza ha descartado la posibilidad porque no contempla enviar tropas a territorio ucraniano para evitar un potencial enfrentamiento con Rusia.

14:24 Letonia congela cuentas rusas por valor de 55 millones de euros en respuesta a la invasión de Ucrania Las autoridades de Letonia han congelado unos 55 millones de euros que se encontraban en cuentas bancarias del país en el marco de las sanciones impuestas por la UE y Estados Unidos contra Rusia por la invasión de Ucrania. La Comisión de Mercados Financieros d Letonia ha indicado así que se trata de un "aumento significativo respecto a las cifras que se manejaban hace una semana en relación con las cuentas congeladas", según informaciones de la agencia de noticias BNS.

13:55 Macron recibe al alcalde de Melitopol que pide más armas "Vamos a seguir nuestro esfuerzo, a vuestro lado", ha declarado Emmanuel Macron a Ivan Fedorov, alcalde de Melitopol, que fue recibido a última hora de la mañana en el Elíseo, acompañado de cuatro diputados ucranianos. La delegación ucraniana transmitió al presidente francés una petición siempre urgente: "Ucrania puede ganar la guerra, si recibe más armas". Fedorov fue secuestrado el pasado 11 de marzo y fue liberado cinco días más tarde, a cambio de la liberación de varios oficiales rusos. El presidente Macron ha recibido a Fedorov, al frente de una delegación política ucraniana, en el marco de sus trabajos de "intermediario" entre Moscú, Kiev y los aliados trasatlánticos. El alcalde de Melitopol y los políticos ucranianos han agradecido al presidente francés sus esfuerzos diplomáticos, pero insisten en pedir más apoyo, en estos términos: "Nosotros comprendemos los lazos históricos entre Francia y Rusia. En la situación actual, esa posición puede favorecer una acción más enérgica. Comprendemos la resistencia alemana a las sanciones, pero los ucranianos necesitamos más ayuda, humanitaria, más armas, para poder ganar la guerra". Informa desde París Juan Pedro Quiñonero

13:31 Rusia reanuda el reclutamiento militar en pleno conflicto con Ucrania Rusia reanudó el viernes la movilización de jóvenes para el servicio militar obligatorio de un año, en medio del conflicto armado en Ucrania, asegurando que los reclutas no serán enviados al frente de batalla. Cada año, decenas de miles de rusos de entre 18 y 27 años son reclutados por el ejército durante dos periodos de convocatoria, en la primavera/verano y en el otoño. Para esta convocatoria de la primavera de 2022, el presidente Vladimir Putin fijó como objetivo enviar 134.500 jóvenes al servicio militar, según un decreto publicado por el Kremlin.

12:56 Lavrov ve "avances" en las conversaciones con Kiev y confirma que Moscú ultima su respuesta El ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, ha asegurado que se han registrado "avances" en las conversaciones de paz con el Gobierno de Ucrania, si bien ha aclarado que todavía no hay nada cerrado y que Moscú ultima su respuesta a las reivindicaciones de Kiev. El jefe de la diplomacia rusa ha destacado desde Nueva Delhi la voluntad de las autoridades ucranianas para renunciar a su adhesión a la OTAN, a las armas nucleares y, en general, para declararse "neutral", reivindicación recurrente de Moscú durante estos últimos meses para evitar supuestas amenazas, informa la agencia Interfax.

12:53 El jefe del OIEA visitará la antigua central nuclear de Chernóbil El director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, ha anunciado tras reunirse con autoridades ucranianas y rusas que visitará la antigua central nuclear de Chernóbil, escenario de combates tras el inicio de la ofensiva de Rusia sobre Ucrania hace más de un mes. Grossi ha explicado en Twitter que encabezará una "misión de asistencia y apoyo" a estas instalaciones, escenario en 1986 del mayor desastre atómico de la historia. No ha aclarado cuándo viajará, más allá de decir que irá "cuanto antes".

12:33 Putin dice que el bombardeo en un depósito de combustible en suelo ruso obstaculiza las conversaciones de paz Un portavoz del Kremlin ha manifestado que el presidente ruso, Vladímir Putin, ha sido informado sobre el supuesto bombardeo que atribuyen a Ucrania en un depósito de petróleo en la ciudad rusa de Bélgorod. Este hecho «no es bueno y obstaculiza las conversaciones de paz», ha indicado el presidente ruso. El ataque ha provocado un incendio y ha sido evacuados ciudadanos de las inmediaciones, si bien no hay víctimas, precisan las fuentes rusas. Estas dicen que se está haciendo todo lo posible para reorganizar la cadena de suministro de combustible para evitar interrupciones en la ciudad, dice Reuters.

12:25 Bulgaria investiga si miembros del contraespionaje pasan información a Rusia La Fiscalía búlgara investiga a dos jefes de departamento de su agencia de contraespionaje y a otro funcionario más ante las sospechas de que pasaban información a Rusia."Se está investigando la actividad de dos funcionarios de la DANS (Agencia Estatal de Seguridad Nacional) y de un tercero de un ministerio, que no es el de Interior", anunció hoy el portavoz de la Fiscalía, Hristo Krastev, sobre la operación abierta ayer ante la sospecha de la presencia de espías rusos en esa agencia.

12:14 La Unión Europea y China se reúnen por videoconferencia para abordar la guerra en Ucrania

El bloque comunitario y China han iniciado este viernes una cumbre por videoconferencia en la que serán protagonistas la guerra en Ucrania y las relaciones económicas entre las dos partes, informaron fuentes comunitarias.

La primera sesión ha comenzado a primera hora de la mañana con los presidentes del Consejo Europeo, Charles Michel, y de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, junto al primer ministro chino, Li Keqiang, mientras que la segunda está prevista a mediodía con el presidente de China, Xi Jinping. En la cumbre también estará el alto representante de la UE para Asuntos Exteriores, Josep Borrell.

11:58 Cruz Roja afirma que no se sabe aún si habrá evacuación de Mariúpol en Ucrania este viernes Aún no está confirmado que la evacuación de la ciudad sitiada de Mariúpol en Ucrania pueda llevarse a cabo este viernes, declaró un portavoz de la Cruz Roja internacional en Ginebra. «Hay muchas partes en acción y no están resueltos todos los detalles para tener la certeza de que esto tendrá lugar con la seguridad adecuada (...) Aún no está claro si se hará hoy», afirmó Ewan Watson, portavoz del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en un contacto regular de la ONU con la prensa. Informa Afp. El plan ha sido aprobado por «autoridades al más alto nivel» de Ucrania y Rusia, Cruz Roja planea que salga un convoy con 54 autobuses y automóviles privados No obstante, el CICR no ha recibido permiso para llevar ayuda humanitaria y se ha tenido que marchar sin los suministros médicos y de otro tipo ubicados previamente, dijo un portavoz a Reuters. Watson, dijo a los periodistas en Ginebra: «Este esfuerzo ha sido y sigue siendo extremadamente complejo», sostuvo sin perder la esperanza.

11:40 China se opone a expulsar a Rusia del G20 para no «politizar» el grupo El ministro de Exteriores de China, Wang Yi, ha mostrado este viernes su oposición a una hipotética expulsión de Rusia del G20 como represalia por la invasión de Ucrania, ya que considera que implicaría "politizar" el grupo que reúne a los países más industrializados del mundo. Informa Ep





11:30 La presidenta del Parlamento Europeo anuncia que está «de camino» a Kiev La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, anunció que se encuentra de «camino» a la capital de Ucrania, sin precisar más detalles por razones de seguridad. «De camino a Kiev», tuiteó esta noche la política maltesa en un escueto mensaje en inglés y en ucraniano acompañado de la etiqueta #StandWithUkraine y de una foto de un primer plano de ella mirando fijamente a la cámara, con semblante serio y vestida con un chaquetón negro, y en la que se aprecia en segundo plano la puerta abierta de un vagón de tren desde el andén.

11:30 Suecia gira hacia la OTAN y rompe con dos siglos de neutralidad Suecia gira hacia la OTAN y rompe con dos siglos de neutralidad Hace solo tres semanas, con la invasión de Ucrania convertida ya en una encarnizada guerra y a medio año de las generales suecas, la primera ministra Magdalena Andersson todavía rechazaba frontalmente romper con los dos siglos de neutralidad del país nórdico para sumarse a la OTAN. «Si Suecia optara por presentar una solicitud de entrada en la OTAN en esta situación, desestabilizaríamos todavía más la situación en Europa», fue entonces su argumento. De la corresponsal en Berlín, Rosalía Sánchez

11:00 El Ministerio de Defensa británico asegura que Rusia redistribuye tropas desde Georgia hacia Ucrania

El Ministerio de Defensa de Reino Unido ha asegurado que Rusia está redistribuyendo tropas desde Georgia hacia Ucrania y ha detallado que entre 1.200 y 2.000 de sus fuerzas se han reorganizando en tres grupos tácticos de batallón. Así lo ha confirmado la Inteligencia británica en su perfil oficial de Twitter, donde ha precisado que esta acción por parte de Moscú, que busca "reforzar su invasión en el país", es un "indicativo de las pérdidas inesperadas" que ha sufrido desde que comenzó la invasión. Informa Ep





11:00 Claves para comprender por qué Putin quiere que le paguen el gas en rublos: ¿Quién gana y quién pierde? El canciller alemán, Olaf Scholz, confirmó el jueves que Alemania seguirá pagando en euros el gas ruso, a pesar de las últimas declaraciones de Putin, en las que amenazaba con cortar el suministro a los países ‘no amistosos’que se nieguen a pagar en rublos, en cumplimiento del decreto que acaba de firmar y que contempla la suspensión de las ventas de gas a los compradores que no paguen en moneda rusa. Putin presentó en un discurso televisado el nuevo decreto y agregó que la falta de pagos en moneda rusa daría lugar a la «detención de los contratos existentes». Una información de Rosalía Sánchez, corresponsal en Berlín

10:30 Un desertor llega a la liga rusa: Suecia expulsa a su estrella tras fichar por el CSKA de Moscú En todos los rebaños hay una oveja negra. Pelaje oscuro se le ha quedado a Jonas Jerebko (Kinna, Suecia, 1987) después de conocerse su fichaje por el CSKA de Moscú, una anomalía en el mundo del deporte pues, una vez iniciado el conflicto en Ucrania hace ya más de un mes, la mayoría de deportistas extranjeros han optado por abandonar los equipos rusos, casi sin excepción y sin importar la disciplina. Camino inverso que le ha costado una sanción ejemplar al alapívot: ha sido excluido hasta nuevo aviso de la selección de su país, «una decisión sorprendente» la de su fichaje según la federación escandinava, que no entiende cómo su jugador abraza al equipo ruso mientras su gobierno envía armas y suministros a Ucrania para resistir a la invasión.

Lavrov visita Nueva Delhi con el tema del petróleo como telón de fondo Lavrov está en India hoy para conversaciones sobre la compra de más curdo por parte de ese país a Moscú. La visita, la primera que realiza al país desde la invasión rusa de Ucrania, se produce un día después de que la secretaria de Relaciones Exteriores del Reino Unido, Liz Truss, estuviera en Delhi. A diferencia de Truss, Lavrov se reunirá con el primer ministro Narendra Modi. Hasta ahora, Nueva Delhi se ha mantenido neutral sobre el tema de Ucrania, mientras que Modi ha pedido que termine la violencia, no ha llegado a denunciar las acciones de Rusia. Los dos países tienen vínculos desde hace décadas, pero es la venta de petróleo crudo barato de Rusia lo que probablemente sea el centro de las discusiones de hoy.

10:00 De un búnker en Odesa, al escenario de Madrid Fusión Llegada directamente desde un búnker de Odesa, la chef ucraniana Ksenia Amber cerró la vigésima edición de Madrid Fusión Alimentos de España con una ponencia más sentimental que culinaria que levantó al público de sus asientos. Amber, que lidera los restaurantes Buro 201 de Odesa, ahora cerrados por la guerra, comenzó con un mensaje de unión: «No estoy sola en el escenario. Está conmigo toda la comunidad gastronómica ucraniana. Ahora estamos más juntos que nunca para apoyar mediante cenas a nuestros soldados».

Se refería a las cenas que # chefsforukraine, colectivo de cocineros ucranianos repartidos por todo el mundo, está realizando también en España para recaudar fondos que van directamente a sufragar la defensa de Ucrania ante la invasión rusa.

09:35 Ucrania no puede llevar suministros a Mariupol ni evacuar a los civiles según la alcaldía Un ayudante del alcalde de Mariupol ha dicho este viernes que la ciudad asediada del sur de Ucrania seguía cerrada para cualquiera que intentara entrar y era "muy peligrosa" para cualquiera que intentara salir. Petro Andryushchenko dijo que las fuerzas rusas habían impedido desde el jueves que incluso la más mínima cantidad de suministros humanitarios llegara a los residentes atrapados, dejando claro que no se había abierto un "corredor humanitario" planeado. Informa Reuters.

09:30 El colosal arsenal soviético de Transnistria, un minúsculo país pro Putin oculto tras Ucrania La primera vez que ABC puso Transnistria, ubicada en la región de Besarabia, en el mapa fue el 2 de septiembre de 1942. Por aquel entonces el Ejército Rojo combatía en las ruinas de Stalingrado ante el empuje de la bestia teutona. Eran días de Segunda Guerra Mundial, de caos, de estancamiento de frentes y de países como Rumanía levantándose en armas contra Iósif Stalin. «Los rumanos ya son dueños de la llamada Transnistria, de la República moldava, creada por los bolcheviques en la región de Tiraspol y Balta». En los años siguientes, las ocasiones en las que este diario se refirió a la región pueden contarse los dedos de una mano; y sobran.

09:00 El Ejército de EE.UU. trabaja en una IA para decidir quién recibe ayuda médica en combate La Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa (DARPA, por sus siglas en inglés), encargada de los proyectos de innovación del Ejército de Estados Unidos, ha anunciado el desarrollo de una Inteligencia Artificial para ayudar a decidir qué soldados heridos en combate deben recibir atención médica en primer lugar y ayude a tomar otras decisiones «en situaciones estresantes» para las que «no hay una respuesta correcta acordada». Situaciones en las que, además, el criterio humano puede fallar debido a la existencia de sesgos.

08:52 Las negociaciones entre Moscú y Kiev se reanundan hoy por videoconferencia Las negociaciones de paz entre Moscú y Kiev se reanudarán hoy, centrándose en el marco de paz que Kiev presentó durante una reunión cara a cara en Estambul esta semana que Moscú describió como constructiva y al día siguiente dijo que no se había producido ningún avance. La cuestión territorial parece uno de los principales escollos y la petición de Ucrania de contar con garantías de seguridad de varios países, entre ellos, EE.UU. Polonia, Reino Unido o Israel. a cambio de su renuncia expresa a no entrar en la OTAN.

Moscú acusa a Kiev de bombardear un depósito de combustible en suelo ruso El gobernador de la ciudad rusa de Bélgorod acusa a Ucrania de atacar un depósito de combustible en suelo ruso El gobernador regional de la ciudad rusa de Bélgorod, Viacheslav Gladkov, ha acusado este viernes al Ejército de Ucrania de atacar un depósito de combustible en la localidad, situada cerca de la frontera entre ambos países, antes de agregar que el suceso se ha saldado sin víctimas. «El incendio en un almacén de combustible ha tenido lugar por un bombardeo de dos helicópteros de las Fuerzas Armadas de Ucrania, que entraron en territorio ruso a baja altitud», ha dicho Gladkov en un mensaje en su cuenta en Telegram. «Todos los recursos disponibles están activos para extinguir el incendio", ha dicho, antes de recalcar que "la población no está en peligro» y que «el Ministerio de Situaciones de Emergencia intenta contener el incendio lo antes posible». El suceso tiene lugar dos días después de que la ciudad de Belgorod fuera escenario de varias explosiones en un almacén de armas, sin que se conozcan las causas. Por su parte, las autoridades de Ucrania no se han pronunciado por ahora ni han confirmado estar detrás de un ataque contra el almacén de combustible.Informa el corresponsal de ABC en Moscú, Rafael M. Mañueco.

08:38 Zelenski destituye de su cargo a dos generales por «deslealtad» al pueblo ucraniano El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha informado en la noche de este jueves de la destitución de dos generales por violar el juramento militar de lealtad basándose en el estatuto disciplinario de las Fuerzas Armadas de Ucrania.

En concreto, el mandatario ucraniano ha señalado que se ha privado de su cargo al jefe del departamento principal de Seguridad Interna del Servicio de Seguridad de Ucrania, Naumov Andrii Olehovich, y al jefe de la oficina del Servicio de Seguridad de Ucrania en la región de Jersón, Krivoruchko Sergii Oleksandrovich.

«Ahora no tengo tiempo para tratar con todos los traidores. Pero poco a poco todos serán castigados», ha asegurado Zelenski durante su habitual discurso vespertino, en el que también ha agradecido a los «héroes nacionales» la defensa del Estado.

«De acuerdo con el artículo 48 del Estatuto Disciplinario de las Fuerzas Armadas de Ucrania, aquellos militares que no hayan decidido dónde está su patria, que violen el juramento militar de lealtad al pueblo ucraniano en lo que respecta a la protección de nuestro estado, su libertad y la independencia, inevitablemente se verán privados de altos rangos militares», ha explicado. Por el corresponsal de ABC en Moscú, Rafael Mañueco

08:30 Más de 100.000 civiles esperan una salida desesperada de Mariúpol «Es vital que estas operaciones se lleven a cabo. La vida de decenas de miles de personas depende de ello», este fue el mensaje del Comité Internacional de al Cruz Roja (CICR) ante la posibilidad de la apertura de un corredor humanitario en Mariúpol, ciudad del sur de Ucrania convertida en la zona cero de esta guerra. Rusia anunció la entrada en vigor de un «alto el fuego humanitario» desde las diez de la mañana para permitir la evacuación y las autoridades de Kiev enviaron 45 autobuses y la operación podría ponerse hoy en marcha. Esta localidad costera antes de la guerra tenía 400.000 habitantes, pero ahora se calcula que quedan 100.000, atrapados en el cerco ruso y sufriendo unas condiciones humanitarias extremas. Informa Mikel Ayestaran, enviado especial a Kiev

08:00 Biden asegura que Putin ha puesto bajo arresto domiciliario a asesores que le han engañado El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo este jueves que cree que el presidente ruso, Vladimir Putin, parece estar aislado en Rusia y puede haber despedido o puesto bajo arresto domiciliario a algunos de sus principales consejeros.

«Parece estar aislado y hay algunos indicios de que ha despedido o puesto bajo arresto domiciliario a algunos de sus asesores», dijo Biden durante una comparecencia en la Casa Blanca. «Pero no quiero darle demasiada importancia a eso en este momento, ya que no tenemos grandes pruebas de ello», ha añadido. Informa David Alandete, corresponsal en Washington

07:50 La ONU celebra que un segundo convoy con ayuda humanitaria ha llegado a Sumy en Ucrania Naciones Unidas ha celebrado este jueves que un segundo convoy con ayuda humanitaria interinstitucional ha llegado «sano y salvo» a la ciudad ucraniana de Sumy, sumando ya un total de tres en todo el país en las últimas dos semanas.

«Esta es la segunda vez que nosotros y nuestros socios hemos logrado entregar la asistencia que tanto necesitan las personas que viven en Sumy y en las comunidades cercanas», ha subrayado el portavoz de la Secretaría General de la ONU, Stéphane Dujarric.

Dujarric ha destacado así que «el convoy de hoy incluía siete camiones». «Se han entregado alimentos, medicinas y productos de higiene que serán distribuidos por la Cruz Roja Ucraniana y sus socios locales», ha dicho.

07:43 Georgia anuncia que se sumará a todas las sanciones financieras impuestas por Occidente contra Rusia La presidenta georgiana, Salome Zourabichvili, ha afirmado que Georgia se sumará a todas las sanciones financieras impuestas por Occidente contra Rusia, tras el anuncio por parte del presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, de cesar a su embajador en el país.

Según Zurabishvili, Georgia participará en todas las sanciones financieras internacionales contra Rusia, lo que afectará la economía del país, tal y como ha recogido la agencia de noticias Ukrinform y ha confirmado la CNN. Además, también ha asegurado que Tiflis actualmente apoya todas las resoluciones internacionales creadas en apoyo de Ucrania.

07:30 Alemania, Francia e Italia se plantan ante Putin y aseguran que pagarán el gas en euros El canciller alemán, Olaf Scholz, confirmó este viernes que Alemania seguirá pagando en euros el gas ruso, a pesar de las últimas declaraciones de Putin, en las que amenazaba con cortar el suministro a los países ‘no amistosos’ que se nieguen a pagar en rublos, en cumplimiento del decreto que acaba de firmar y que contempla la suspensión de las ventas de gas a los compradores que no paguen en moneda rusa. Putin presentó ayer en un discurso televisado el nuevo decreto y agregó que la falta de pagos en moneda rusa daría lugar a la «detención de los contratos existentes». «El incumplimiento de estos pagos se considerará un incumplimiento del deber del comprador y tendrá todas las consecuencias necesarias», dijo. Informa Rosalía Sánchez, corresponsal en Berlín

07:17 Más de 1.400 personas evacuadas por tres corredores humanitarios en Ucrania en las últimas 24 horas Al menos 1.458 personas han sido evacuadas de Mariúpol y varias ciudades de la región de Zaporiyia a lo largo de tres corredores humanitarios acordados en la jornada de este jueves, ha informado la vice primera ministra ucraniana, Irina Vereschuk.

«El 31 de marzo, 1.458 personas llegaron a Zaporiyia en tres corredores humanitarios acordados en su propio transporte. De ellas, 631 residentes de Mariúpol y 827 de las ciudades de la región de Zaporiyia», ha detallado en Vereschuk en su cuenta de Facebook.

Vereschuk ha informado, además, de que han salido de la ciudad de Energodar «50 coches particulares y un autobús con niños». «Han pasado todos los controles de carretera y han llegado a Zaporiyia», ha agregado.

07:00 Las Fuerzas Armadas de Ucrania insisten en que las tropas rusas buscan formar «administraciones de ocupación» Las Fuerzas Armadas de Ucrania aseguran que las tropas rusas están tratando de formar "administraciones de ocupación" dentro de las provincias de Donetsk, Lugansk, Zaporiyia y en la ciudad de Jersón, donde las fuerzas ucranianas habrían «tomado el control» de hasta once asentamientos.

«El enemigo ruso continúa bloqueando la ciudad de Járkov, lanzando bombardeos de artillería para destruir la infraestructura de la ciudad y las zonas residenciales. En el área al sur de la ciudad de Izium, el enemigo ruso está tratando de romper la resistencia de los defensores ucranianos», han destacado, además, en el mismo informe.

También han informado de que «continúa el asalto» a la ciudad de Mariúpol y que en la dirección del asentamiento de Alexandrovka de la zona de Mikolaiv «el Ejército ruso trata de de llevar a cabo acciones ofensivas».

06:36 Una unidad militar de 300 soldados del Ejército sirio llega a Rusia para unirse a la guerra Una unidad militar del Ejército sirio con alrededor de 300 soldados ha llegado a Rusia procedente de Siria para recibir entrenamiento militar antes de ser enviada a Ucrania, según ha explicado bajo condición de anonimato un reclutador, tal y como a informado el periódico 'The New York Times'. Según esta fuente, los rusos quieren reclutar 16.000 sirios para la guerra en Ucrania con condiciones específicas de edad y peso --hombres de entre 20 y 45 años con un peso de 50 a 90 kilos--, dando a preferencia a aquellos que tengan experiencia en combate. Además, percibirían un salario de entre 1.000 y 2.000 dólares al mes y, en caso de que murieran en el frente, se les habría prometido que sus familias recibieran 2.800 dólares, más 600 dólares al mes durante un año.

20:14 Biden denuncia que Putin podría haber puesto bajo arresto domiciliario a algunos de sus consejeros El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha dicho hoy que el presidente de Rusia, Vladímir Putin, podría haber puesto a algunos de sus consejeros bajo arresto domiciliario.

19:57 Biden anuncia la liberación de un millón de barriles de petróleo Ante la dramática alza del precio del combustible, el presidente norteamericano, Joe Biden, acaba de ordenar este jueves la liberación de un millón de barriles de petróleo al día, por seis meses, de las reservas estratégicas nacionales. En las pasadas semanas la Casa Blanca ha tratado de aumentar la producción de crudo con contactos hasta ahora improductivos con los regímenes de Arabia Saudí, Irán y Venezuela. Tras la invasión, Biden dictó un embargo del crudo y otros combustibles rusos, y animó a los socios europeos a que hicieran lo mismo. «Nuestros precios están aumentando debido a las acciones [del presidente ruso, Vladimir] Putin. No hay suficiente oferta de crudo. Y la conclusión es que si queremos precios más bajos en la gasolina, necesitamos tener más oferta de petróleo en este momento», dijo Biden. «Sus presupuestos familiares, llenar el depósito, nada de eso debería depender de si un dictador declara la guerra». Informa David Alandete, corresponsal en Washington