Comicios regionales en Alemania El favorito a ganar las elecciones en Brandemburgo ha participado en marchas neonazis Los comicios regionales que se celebran este domingo amenazan a la CDU de Merkel y a los socialdemócratas del SPD con ver pasar por delante en las urnas al partido antieuropeo y antiextranjeros Alternativa para Alemania. Pero un documento, que compromete a Andreas Kalbitz, puede decantar la balanza

Faltan solo unas horas para los mítines de cierre de campaña. Las regionales que se celebran este domingo en Sajonia y Brandemburgo amenazan a la CDU de Merkel y a los socialdemócratas del SPD con ver pasar por delante en las urnas al partido antieuropeo y antiextranjeros Alternativa para Alemania (AfD), según las encuestas. Un documento que publica hoy la prensa alemana podría sin embargo dañar la reputación de Andreas Kalbitz, candidato principal en Brandemburgo y considerado uno de los principales miembros del ala más dura del partido, «Die Flugel». Un informe de la embajada alemana en Atenas constata que Kalbitz participó en la capital griega en marchas neonazis en el año 2007 en las que se portaban banderas con la esvástica nazi. Además de la posible repercusión electoral, Kalbitz podría enfrentarse a consecuencias penales.

El triunfo de AfD en Sajonia y Brandemburgo podría inclinar a la perjudicada gran coalición que gobierna en Berlín a unas elecciones anticipadas. Kalbitz espera, gracias a su buen resultado, ganar peso y poder en el organigrama interno de AfD, que viraría todavía más a la derecha radical. Se trata de un político sin gran capacidad de oratoria pero constantemente en los titulares por sus afirmaciones provocadoras. Según el documento que publica hoy Der Spiegel y que redactó un oficial de enlace de la Oficina Federal de Policía Criminal (BKA) en la embajada alemana en Grecia, Kalvitz acudió a la ciudad con un grupo de 13 extremistas de derecha alemanes, con los que se hospedó en el mismo hotel. Entre ellos figuraba el líder del partido de tendencia neonazi NPD, Udo Voigt. El informe, archivado como ATH 019/07, se refiere a «14 neonazis alemanes» que llegaron para participar en una marcha de la «Alianza Patriótica» griega el 27 de enero de 2007, una formación de extrema derecha en torno al partido neonazi Amanecer Dorado.

La exhibición de símbolos nazis sigue siendo delito de apología nazi en Alemania, lo que justifica que fueran sometidos a vigilancia. Contra uno de aquellos 14 viajeros actuaría más tarde la fiscalía, porque se sospechaba que participó en el apoyo logístico a la célula terrorista neonazi NSU, que durante diez años asesinó extranjeros a lo largo y ancho de la geografía alemana disfrazando los crímenes de accidentes o robos. Otros dos fueron después contratados como mercenarios de extrema derecha en Croacia y un tercero dejó de ser vigilado tras comprobarse que se dedicaba a grabaciones de sonido de rock legal.

La BKA documentó el viaje a Atenas y cómo el grupo había colgado una bandera con la esvástica en el balcón de su hotel Solomou, tal como indica el informe de la embajada. Durante la noche, desconocidos que, según el informe, son «atribuibles a la escena anarquista» arrojaron cócteles molotov «en la entrada del hotel y en el balcón». «Es cierto que estuve en Atenas hace 12 años», ha reconocido Klawitz con rapidez, «hubo varios visitantes alemanes y otros visitantes internacionales a este evento, además del 'grupo turístico' que menciona esta revista, como en mi caso». Asegura, sin embargo, que puede decir nada sobre el «ataque incendiario y los eventos a su alrededor» porque no había estado presente y evita dar detalles sobre quién colgó la bandera nazi en el balcón.

Kalwitz sostiene que después de aquel viaje no mantuvo más contactos con el grupo. «En la evaluación posterior de este evento, es probable que no despertase en mí mayor interés o aprobación, ni por el objetivo político ni por la composición de los participantes». Kalbitz también ha subrayado que «nunca ha sido miembro del NPD», y que no se «involucró» ni tuvo «ningún contacto personal».

Kalwitz es uno de los hombres de confianza del ideólogo más extremo de AfD y jefe del partido en el estado de Turingia, Björn Höcke. Ellos dos, junto con el jefe regional de AfD en Sajonia Jörg Urban, han aparecido públicamente en actos del movimiento Pegida (Patriotas alemanes contra la islamizaciónde occidente), que reúne a indignados del este y votantes de extrema derecha en actos de alto contenido nacionalista y xenófobo. Han recibido públicamente también el apoyo del líder de PegidaLutz Bachmann, condenado en varios juicios por apología del nazismo.

En las elecciones regionales de este domingo 1 de septimebre en Brandemurgo, Kalwitz podría ser el candidato más votado según varias encuestas. En la que sale peor parado, la CDU de Merkel, el partido que gobierna en este Land ininterrumpidamente desde la reunificación alemana, le sacaría solamente un punto de ventaja. Sin embargo es posible que, sea cual sea el resultado, Kalwitz no llegue a gobernar. Y se han dado casos en las elecciones municipales de la pasada primavera en los que el resto de los partidos han llegado a un acuerdo conjunto para evitar que AfD ocupe puestos de gobierno.