El cónsul español asegura que Madrid no vetaría la entrada de Escocia como país independiente en la UE

El Gobierno español no vetaría la entrada de Escocia como país independiente en la Unión Europea (UE), según ha afirmado el cónsul general de España en Escocia, Miguel Ángel Vecino Quintana, en una carta que ha sido publicada este jueves por el diario local «The National».

El diplomático español de mayor rango en la región británica hizo esta declaración en una misiva al periódico escocés «The Herald», que también fue remitida a funcionarios del Ejecutivo de Escocia. De acuerdo con «The National», se trató de la respuesta a una información de «The Herald» del pasado 16 de abril, que recogía las palabras del eurodiputado del Partido Popular (PP) Esteban González Pons, quien dijo que Escocia, de convertirse en independiente y solicitar su adhesión a la UE, se enfrentaría al bloqueo español.

Además, el político conservador esgrimió que debería «ponerse a la cola» si el bloque todavía estaba negociando con el Reino Unido su propia salida, así como la potencial entrada de Turquía y Serbia.

En su carta, Vecino Quintana expuso la postura que, destacó, «siempre» ha sostenido el Ejecutivo español de no ejercer vetos sobre la posible entrada en el bloque de una Escocia independiente, que no tendría que esperar para convertirse en miembro. Recalcó que la aseveración de González Pons «es responsabilidad exclusiva de él y de su partido y no del Gobierno español en absoluto».

El diplomático precisó también que la entrada en el club comunitario «no depende en absoluto de esperar en una cola, como esperar en una tienda para que llegue tu turno, según lo declarado por el exdiputado conservador González Pons».

De lo contrario, agregó, la adhesión de un país a la UE se produce «si se cumplen las condiciones económicas y políticas requeridas por todos los tratados que la regulan».

El cónsul hizo referencia a las palabras del ministro en funciones de Asuntos Exteriores español, Josep Borrell, quien en noviembre declaró que el Ejecutivo español no se opondría al ingreso de Escocia, si finalmente se convirtiera en un estado de pleno derecho.

El Partido Nacionalista Escocés (SNP), que gobierna en la región y se ha comprometido a impulsar un nuevo referéndum de independencia antes de 2020 como resultado del Brexit, ha dado la bienvenida a la declaración de Vecino Quintana.

«Esta es una intervención importante que termina con un popular mito contra la independencia de una vez por todas», dijo el vicepresidente del SNP, Keith Brown, en un comunicado.

Los analistas sostienen que la posibilidad de que Escocia se quedara fuera de la UE si se separaba del resto del Reino Unido fue uno de los argumentos clave que decantó la balanza en contra de la secesión en el plebiscito que se celebró en 2014 y en el que el 55 % rechazó la independencia.