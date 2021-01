Doce senadores se negarán a aceptar la victoria de Biden en las elecciones de EE.UU. Los aliados de Trump piden una auditoría total del recuento en los comicios de noviembre

Al menos una docena de senadores republicanos se opondrá el miércoles a validar la victoria del demócrata Joe Biden en las elecciones presidenciales de noviembre, y propondrá una auditoría del recuento en varios estados que ha perdido el presidente, de unos diez días de duración. Esta es la última oportunidad que tiene Donald Trump de impugnar el resultado de esas elecciones, pues una vez certifiquen los resultados las dos cámaras del Capitolio, nada impedirá el relevo en la presidencia, que se consumará este 20 de enero, como manda la Constitución.

«El poder legislativo debería nombrar inmediatamente una comisión electoral, con plena autoridad investigadora y de escrutinio, para realizar una auditoría de emergencia de 10 días de los resultados electorales en los estados en disputa», escribieron los senadores en una declaración conjunta. «Una vez completada la auditoría, los estados individuales evaluarían los hallazgos de la Comisión y podrían convocar una sesión legislativa especial para certificar un cambio en su voto, si este fuera necesario», añadieron.

Los «estados en disputa» que mencionan sus señorías en la carta son aquellos que en 2016 votaron a Trump y en 2020 a Biden: Wisconsin, Míchigan, Pensilvania, Arizona y Georgia. En todos ellos Trump ha denunciado fraude, sin una sola victoria en los juzgados.

El primer senador de los 100 que hay en la cámara en anunciar que se opondrá a validar los resultados fue Josh Hawley, de Misuri. Este fin de semana se le ha unido Ted Cruz, de Texas, y otra decena de compañeros de bancada: Ron Johnson, de Wisconsin; James Lankford, de Oklahoma; Steve Daines, de Montana; John Neely Kennedy, de Luisiana; Marsha Blackburn y Bill Hagerty, de Tennessee; Mike Braun, de Indiana; Cynthia M. Lummis, de Wyoming; Roger Marshall, de Kansas, y Tommy Tuberville de Alabama.

Es poco probable que este intento impida la proclamación de Biden como presidente este seis de enero. Los 12 senadores se suman a unos 140 diputados de los 435 que ocupan escaños en la Cámara de Representantes, y que también han avanzando que no aceptarán los resultados enviados por los estados antes mencionados. Con la protesta, lo que forzarán sus señorías es un debate de unas dos horas de duración en cada cámara y luego estas votarán sobre si aceptan los resultados o no, algo para lo que bastará con una mayoría simple.

Los demócratas son mayoría en la Cámara de Representantes, por lo que allí Biden no tiene problema. En el Senado los demócratas no cuentan con suficientes votos, pero hay varios republicanos que ya han avanzado que no se van a prestar a esta estrategia. Este mismo domingo el senador republicano Lindsey Graham, de Carolina del Sur, dijo: «Proponer una comisión en esta fecha tardía, que tiene cero posibilidades de convertirse en realidad, no es verdaderamente luchar por el presidente Trump. Parece ser más un truco político que una estrategia efectiva». Graham ha sido uno de los mayores aliados de Trump en el Senado durante su mandato y hasta ha jugado con el al golf los fines de semana.

Varios diputados han intentado que el vicepresidente Mike Pence, como presidente del Senado que es, se niegue a aceptar los resultados, forzando así que se proclame a Trump ganador de nuevo, ya que no se contarían los resultados en los estados donde presuntamente habría ocurrido ese fraude.

Esos diputados republicanos hasta presentaron una demanda para forzarle la mano a Pence, aunque esta fue desestimada por el juez recientemente. El presidente Trump, por su parte, se mantiene firme en sus denuncias de fraude, y ayer compartió mensajes en la red social Twitter en los que insinuó que se podría posponer la toma de posesión del próximo presidente para aclarar estas supuestas denuncias de fraude, desestimadas por todos los juzgados a los que han llegado.

