Al menos 11 personas han muerto y cinco han resultado heridas después de que un tramo del viaducto de la ciudad italiana de Génova, situada en el noroeste del país, se haya derrumbado este martes. En estos momentos, las autoridades buscan damnificados entre los vehículos que han caído al vacío y bajo los escombros que han resultado del desplome.

Vehículos y personas han quedado atrapados entre los escombros del viaducto conocido como puente Ricardo Morandi, llamado así por el arquitecto que lo proyectó. Es uno de los nudos viales mas importantes de Génova, la capital de la Liguria, uniendo la salida de la autopista con el puerto comercial. Los bloques de cemento han caído también sobre viviendas y naves industriales. En primer lugar se ha derrumbado el pilón central del puente, arrastrando al resto del viaducto.

Al lugar de la tragedia han acudido de inmediato bomberos y numerosas ambulancias. El viaducto fue construido entre 1963 y 1967. Se plantea como hipótesis que el derrumbe se haya producido por un problema estructural. El puente tiene más de un kilómetro y 90 metros de altura. La estructura está realizada en cemento armado y fue inaugurado en el 1967, con la presencia del entonces presidente de la República, Giuseppe Saragat. Al suelo han caído casi 100 metros de ambas vías del puente, viéndose afectados al menos 20 vehículos.

Un testigo, Alberto Lercari, ha filmado el desastre y lo ha publicado en Facebook, explicando que ha visto «personas descalzas aterrorizadas, ha sido horrible». «Oh, Dios mío», se escucha gritar en el vídeo. Durante las tareas de socorro, una fuga de gas ha obligado a los bomberos a evacuar la zona.

Los bomberos han explicado en Twitter que el derrumbe se ha producido en torno a las 12.00 locales (10.00 GMT) y están trabajando activamente con medios del equipo de Búsqueda y Rescate Urbano (USAR, por sus siglas en inglés) y perros de búsqueda. La Policía ha informado del derrumbe y ha explicado que se produjo después de «una violenta tromba de agua».

El ministro de Infraestructuras, Danilo Toninelli, sigue «con la máxima aprensión» lo sucedido en Génova que se perfila, dijo en Twitter, como una «inmensa tragedia».

Sto seguendo con la massima apprensione ciò che è accaduto a #Genova e che si profila come immane tragedia. Siamo in stretto contatto con Autostrade e stiamo andando sul luogo con il viceministro Rixi. La mia totale vicinanza in queste ore alla città