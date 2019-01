Los demócratas niegan a Trump el dinero del muro

Mañana los demócratas toman posesión de la mayoría en la Cámara de Representantes del Capitolio por primera vez desde 2010, y llegan con la determinación de no darle a Donald Trump el dinero que quiere para construir un muro en la frontera con México.

Hoy, cuando se cumplen 12 días de cierre de la Administración norteamericana, el presidente recibirá a los nuevos líderes en el Capitolio para negociar una salida a esta crisis sin precedentes. «¡Lleguemos a un acuerdo!», dijo ayer Trump en un mensaje publicado en Twitter.

Border Security and the Wall “thing” and Shutdown is not where Nancy Pelosi wanted to start her tenure as Speaker! Let’s make a deal?