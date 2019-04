Asesinan a tiros a un joven que tocó en la puerta equivocada de unos apartamentos

Las autoridades de Atlanta (EE.UU.) han informado de que un joven fue asesinado el pasado viernes tras llamar a la puerta de un apartamento que erróneamente pensó que era el que compartía con su novia.

Según « The New York Times», Omarian Banks, de 19 años, comenzó a llamar a la puerta creyendo que su novia estaba dentro. Cuando Banks se alejaba, Darryl I. Bynes, de 32 años, apareció en el balcón de su segundo piso para confrontarlo, disparando al joven poco después.

La novia de Banks, Zsakeria Mathis, de 23 años, había estado esperando a su novio, pero no lo vio, aunque sí oyó una discusión.

Según Mathis, Banks dijo «lo siento, estoy en la casa equivocada», tras lo que Bynes contestó con un insulto racista y un «nah, estás en la casa correcta», seguido de dos disparos.

Bynes, que ha argumentado que disparó en defensa propia, ha sido acusado de asesinato y está detenido sin fianza. En 2015 fue acusado de conducir sin un permiso válido y de posesión de marihuana en 2010.

Police say 19 year old Omarian Banks was shot and killed after he accidentally went to the wrong apartment door in his complex in SW Atlanta. I just spoke with the Medical Examiners office who told me his family has been notified. pic.twitter.com/hCRINGf76E