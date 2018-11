«Argentina es un país pacífico en un 99,99 por ciento» Entrevista a Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de Argentina

Carmen de Carlos

@CarmenDeCarlos Seguir Buenos Aires Actualizado: 30/11/2018 03:52h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Como ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich afronta el desafió de que el G-20 no se trasforme en una batalla campal de manifestaciones y escenas de violencia, como sucedió en otras ediciones de la Cumbre de los países más poderosos del planeta.

Después de las escenas de violencia del fin de semana por la final de la Copa Libertadores. ¿Cómo se convence al mundo de que Argentina está preparada para garantizar la seguridad del G-20?

Argentina trabaja y hace todo para que las cosas salgan bien. No formulamos pronósticos… En muchos lugares del mundo ha habido situaciones complejas por el G-20 y nosotros no estamos exentos de que sucedan también aquí.

¿Es Argentina un país violento?

Argentina no es un país violento, en un 99,99 por ciento, es un país pacífico. Hay pequeños grupos políticos que tienen actitudes violentas pero la gran mayoría de la gente no. Existen grupos minoritarios que no se expresan por las vías democráticas sino con piedras y manifestaciones callejeras violentas.

¿Entienden los argentinos la necesidad de un despliegue de seguridad extraordinario por el G-20? ¿Cómo valora que Amnistía Internacional pida libertad y garantías de circulación?

No es incompatible dar seguridad a los mandatarios y poder manifestarse. Amnistía puede venir y ver todos los lugares donde se pueden convocar manifestaciones. Ahora, si lo que quieren es manifestarse dentro del perímetro donde se celebra el G-20, no, porque ese lugar está reservado para la Cumbre.

¿Cómo se gestó el dispositivo de seguridad? ¿Hubo asesoría de Alemania y de otros países tras el escándalo del G-20 de Hamburgo?

Una delegación de alto nivel de Argentina se trasladó a Alemania para revisar los pasos de Hamburgo. Pudimos elaborar una lista, muy importante, de todo lo que debíamos tener en cuenta para evitar la repetición de errores. Tuvimos la colaboración del Departamento de Seguridad de Estados Unidos y la asesoría de países que fueron sede en otras ediciones, como Australia (en el 2014), y China (sede en el 2016). Brasil aportó su experiencia tras los Juegos Olímpicos de hace dos años, España nos donó un software especial, Israel nos dio cursos de capacitación de fuerzas especiales, Inglaterra de ciberdelito y ciberseguridad y Uruguay, Paraguay, Chile y el resto de los países vecinos colaboran en el cuidado del espacio aéreo. Todos los países están ayudando.

¿Hay alguna posibilidad de que prospere el pedido de detención al príncipe de Arabia Saudí, Mohamed bin Salman, de Human Rights Watch en Argentina?

Nos regimos por el principio de territorialidad y los hechos sucedieron en otro país. La detención solo procedería en caso de que tuviera una condena por delitos de lesa humanidad. Pero, estas decisiones no las decido yo ni el Gobierno, son competencia de la Justicia.

¿Cómo se recupera la imagen de Argentina después del escándalo de River-Boca?

No creo que ninguna país pierda tanta imagen por una situación de violencia. El mundo es más complejo.