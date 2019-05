Los amigos de Federica Mogherini

Seguir Ramón Pérez-Maura @PerezMaura Actualizado: 07/05/2019 18:17h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La agencia Reuters nos anticipa el inminente anuncio de Irán de renunciar a parte del acuerdo nuclear alcanzado con Occidente en 2015 bajo el impulso de Barack Obama y Federica Mogherini, la amiga de Teherán que dirige la política exterior europea. Cuando Trump llegó a la Presidencia en enero de 2017, con la promesa de que retiraría a su país de ese acuerdo, muchos dudaron de que se atreviese a hacerlo. Pero así fue hace un año. Mogherini dijo que Europa cumpliría su acuerdo con Teherán, el único relevante de la carrera política de la italiana. Porque recordemos que ella llegó al cargo de Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad en noviembre de 2014 después de una carrera política en la que sólo había sido ministra de Exteriores de Italia diez meses. Antes de eso, era la secretaria de relaciones internacionales del Partido Democrático. Lo que no tiene nada que ver con la política internacional. Es el cargo de quien se ocupa de las relaciones de esa formación con otros partidos socialistas.

Con esos mimbres llevó a Europa a un acuerdo con la teocracia iraní. Un acuerdo que siempre fue cojo porque no se garantizaba el desarme nuclear de los iraníes. A mí me gustaría saber, si se confirma el anuncio iraní, si Mogherini va a reconocer su error, si va a dimitir –después de todo, sólo le quedan seis meses en el cargo- o si va a intentar convencernos de que no es tan grave porque hay partes del acuerdo que siguen en vigor. Cuando la realidad es que un acuerdo de este tipo es un todo. No se puede escoger lo que se quiere y dejar fuera otras partes. Pero yo apuesto a que la reacción de Mogherini será muy otra: echará la culpa de todo a Trump. Leña al mono hasta que cante. Aunque sea de trapo.