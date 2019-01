Arcabuz, la mentira histórica del arma con la que los conquistadores españoles «aterrorizaron» América Según Juan Sánchez Galera, lu lenta velocidad de recarga hacía que los nativos pudieran lanzar 20 flechas por cada disparo de los hispanos. Además, el experto afirma que no causaba tanto pavor entre los nativos como se nos ha hecho creer

Al hablar de la conquista de América es inevitable que acudan a la mente una serie de imágenes recurrentes. En ellas, se suele ver a los españoles ataviados con coraza y morrión mientras avanzan valientemente por la selva con sus armas de fuego en ristre. Sin embargo, y aunque este retrato es en gran medida cierto, la realidad es que los arcabuces hispanos no se usaron mucho durante los siglos XV y XVI en el Nuevo Mundo debido a su alto precio y a la gran cantidad de tiempo que se necesitaba para recargarlo –algo que provocaba que, por cada bala disparada por un conquistador, un nativo lanzara más de 20 flechas contra él-.

Corría por entonces la primera década del siglo XVI, una época en la que buena parte del planeta era desconocida para los europeos. Aquellos eran tiempos de verdadera aventura en los que cientos de españoles partieron hacia el denominado Nuevo Mundo acompañados de espadas, alabardas, alguna que otra arma de fuego y, sobre todo, de una valentía que les llevaba a marcharse de la Península dejando todo aquello que amaban tras de sí. Su objetivo no era otro que asentarse en una tierra descubierta hacía poco más de dos décadas y cuya colonización era necesaria para que la región se convirtiera en un súbdito productivo de la corona.

El conquistador y su armamento

Sin embargo, para expertos como Juan Sánchez Galera (coautor de « Vamos a contar mentiras. Un repaso por nuestros complejos históricos» -libro editado por Edaf en 2012-) se ha tendido a deformar la imagen de aquel sujeto que, un día, recogía sus escasos objetos personales y se embarcaba hacia América en un viejo barco destartalado. Para empezar, el escritor considera que se suele creer que al Nuevo Mundo viajaron soldados armados hasta los dientes sufragados por el rey de España, cuando realmente la mayoría de personas que atravesaron el Atlántico no eran más que colonos que pretendían asentarse en Sudamérica e hidalgos de baja estofa con necesidad imperiosa de conseguir algo de efectivo.

«Hay dos perfiles bien diferenciados de personas que viajaron a América. El primero es el hidalgo, alguien de noble cuna que era un segundón porque no iba a heredar nada. Era un sujeto que tenía apellido pero no tenía dinero y necesitaba, por ello, hacerse con un patrimonio y labrarse un futuro. Al mismo tiempo, también viajaron a América los típicos labriegos andaluces, extremeños… que no tenían ni un apellido importante ni dinero y querían trabajar. Pero lo que está claro es que el perfil del conquistador no es el de un soldado al que el rey pagaba para que acudiera al Nuevo Mundo, sino una persona que viajaba libremente y no era un funcionario», afirma, en declaraciones a ABC, Galera.

En sus palabras, los soldados preferían quedarse en Europa, donde a los reyes españoles no les importaba abrir la bolsa con asiduidad para remunerar sus violentos servicios. «En esos años, y para ser una nación relativamente pequeña, España tenía dos grandes frentes militares en los que era necesario llevar soldados absolutamente cualificados. En uno se estaban sucediendo las guerras europeas y en otro se luchaba contra el avance de los musulmanes. Los soldados profesionales luchaban en estas dos contiendas y recibían un buen dinero por ello. Como estaban bien pagados, no tenían necesidad de ir a América. Además, todos los soldados que se pudiesen reunir siempre eran pocos», añade el experto.

Así pues, mientras que era muy usual adquirir multitud de espadas y alabardas, no sucedía lo mismo con los arcabuces, cuyo precio era más que prohibitivo debido a que requerían de maquinaria muy específica para ser construidos. Tampoco ayudaba la gran cantidad de elementos que hacían falta para mantener esta arma de fuego en perfectas condiciones y la ingente cantidad de accesorios con los que había que hacerse para poder disparar (baqueta, tacos, munición…). Algo diferente eran las expediciones armadas (como por ejemplo las de Pizarro o Hernán Cortés) las cuales buscaban la conquista a cualquier precio y no tenían tantos problemas a la hora de soltar las monedas.

Arcabuz

Los arcabuces que llegaron hasta América durante los primeros años de la conquista eran, cuanto menos, primitivos. «Estas primeras armas de fuego consistían básicamente en un largo tubo de acero, apoyado sobre un tablón, con un diámetro inferior o calibre de unos quince milímetros. Dicho tubo se encontraba cerrado en el extremo que daba a la parte del tablón que hacía las veces de culata, y, casi al final del tubo, por el lado en el que estaba cerrado, se hallaba un pequeño agujero que atravesaba la pared del tubo (oído) y sobre el cual coincidía el final del recorrido de una palanca que en su extremos sostenía una mecha de algodón. Por simple que parezca la descripción del arma, contiene todo lo que se puede decir de un arcabuz», explican Juan Sánchez Galera y José María Sánchez Galera en su obra «Vamos a contar mentiras».

Aunque su funcionamiento era relativamente sencillo, su recarga requería de cierto tiempo. En primer lugar, el arcabucero debía poner el arma en posición vertical. A continuación, introducía por la boca del cañón una cantidad de pólvora determinada que, posteriormente, sería la que explotaría provocando la expulsión de la bola de plomo que hacía las veces de munición. Seguidamente, el soldado o colono metía un «taco» de papel en el cañón. Su finalidad era evitar que los gases que iniciaban la ignición de la bala no se escapasen y el tiro fuera más efectivo. Todo ello era posteriormente comprimido por varios golpes de un extenso palo de madera llamado «baqueta».

Para ello, cada conquistador contaba con una mecha encendida enganchada al «serpentín» -una pieza metálica en forma de “S” ubicada tras el oído- que, cuando era presionada, hacía caer el fuego sobre la polvorilla encendiéndola. El fuego se trasladaba entonces al interior del cañón, donde el explosivo detonaba generando unos gases que, al verse comprimidos, empujaban a la bala hacia el exterior. Ya sólo quedaba volver a empezar. Éste sistema de disparo hacía que el arma se conociera por entonces como «arcabuz de mecha».

¿Era más efectivo el arco que el arcabuz?

A pesar de su efectividad en manos expertas, el arcabuz perdía facultades si era manejado por un tirador novato. La primera causa de esta falta de eficacia era el tiempo de recarga. Y es que, mientras que un arcabucero versado necesitaba unos sesenta segundos desde que empezaba el proceso de carga del arma hasta que la bala salía despedida del tubo, un hombre que careciera de cualidades podía tardar varios minutos. Este problema (aparentemente sin importancia) podía marcar la diferencia entre la vida y la muerte al tener enfrente cientos de indios que lanzaban una lluvia incesante de flechas dispuestos a acabar con el «blanco y barbudo» invasor.

Las escaramuzas duraban pocos minutos y no solía dar tiempo a usar el arcabuz A su vez, Juan Galera señala que la baja cadencia de tiro del arcabuz (la escasa capacidad del arma de disparar multitud de proyectiles en un corto período de tiempo) hacía que fuera totalmente inútil en el tipo de combate más usual en América: las pequeñas escaramuzas entre un grupo de indios y uno de españoles. En este tipo de contiendas, al parecer, eran mucho más útiles los arcos de los nativos, los cuales podían ser construidos con menos costes y disparaban una cantidad mucho mayor de flechas por cada tiro realizado con un arcabuz hispano.

«Para corroborar esta teoría comparé las dos armas: el arcabuz y el arco de los indios. Para ello fabriqué una réplica de un mosquete de mecha fiel a las armas de este tipo que hay en el Museo del Ejército y vi cuantas descargas se podían hacer por minuto. Hice lo mismo con un arco. La conclusión es que, en el tiempo en el que un indio disparaba 20 flechas, el español cargaba y dispara una vez. Ambas armas tenían más o menos la misma precisión. Evidentemente el impacto del mosquete era mucho más fuerte que el de una flecha, pero la cadencia de tiro era mucho mayor. Además, las armaduras de los nativos eran de algodón y no hacía falta un arcabuz para atravesarlas», explica el experto en declaraciones a ABC.

¿Una cara cachiporra?

Con todo, estos números sólo se alcanzaban cuando el arcabuz ya había sido disparado una vez. Y es que, antes del primer disparo se perdían un mínimo de cinco minutos para preparar el arma. Esto se debía a que, para poder dispararla, había que prender fuego a la mecha que haría explotar la pólvora. Este proceso, que hoy se haría en cuestión de segundos gracias a un mechero, era muy dificultoso en la época, pues –además de la humedad típica de la zona- la única forma de hacer fuego era con un pedernal (una piedra que, al ser frotada, generaba una chispa con la que se creaba una llama).

«No se podía llevar la mecha encendida porque, en 15 o 20 minutos, el fuego la consumía y había que cambiarla, así que había que llevarla apagada y prenderla cuando veías al enemigo», añade Galera. Así pues, si una partida de conquistadores era atacada por sorpresa por un grupo de nativos, aquellos que llevaban las armas de fuego se encontraban totalmente indefensos durante los primeros minutos hasta que preparaban el arcabuz y, en muchos casos, sólo tenían tiempo de realizar un disparo con su arma antes de caer ensartados por una flecha enemiga. Esto provocaba que, en palabras del experto, este artilugio se acabase utilizando como una cachiporra contra los asaltantes tras llevar a cabo algún que otro arcabuzazo.

Efecto psicológico

Además de la efectividad y la cadencia de disparo, también se ha afirmado a lo largo de los siglos que los arcabuces tenían un contundente efecto psicológico sobre los indígenas. Y es que, no era raro que los habitantes de las Américas –que no habían visto nunca la detonación de la pólvora- creyeran que aquellos «palos de fuego» eran instrumentos del demonio traídos por los magos barbudos que trataban de colonizarles. De hecho, a lo largo de la historia siempre se ha explicado que fue el terror de los nativos a estas armas el que provocó victorias tan épicas como la de Francisco Pizarro, quien venció a 40.000 incas con tan sólo 200 españoles.

Pero… ¿Es esto real? Para Juan Sánchez Galera, no es más que una patraña. «Al principio si pudieron ser efectivas a nivel psicológico, pero, según avanzó la contienda entre españoles y nativos, ese miedo fue desapareciendo. Los indios terminaron sabiendo perfectamente los efectos que tenían los arcabuces y entendían su funcionamiento. Está totalmente documentado que Atahualpa, por ejemplo, envió espías que se hicieron amigos de los españoles para conocer la tecnología que traían a sus espaldas», explica el coautor de «Vamos a contar mentiras»

No opina lo mismo la arqueóloga clásica nacida en Dinamarca Ada Bruhn de Hoffmeyer quien, en su obra «Las armas de los conquistadores» habla de lo efectiva que eran la pólvora contra los indios a nivel psicológico: «Las armas de fuego no tuvieron una gran importancia militar. Pero estas armas, en las primeras épocas, producían en los indígenas una sorpresa enorme, casi divina. Además causaron heridas hasta entonces desconocidas por ellos. Procuraban la muerte instantáneamente o con rapidez. Los embajadores de Moctezuma, en sus relatos al jefe azteca, le refieren los horrores que presenciaron».