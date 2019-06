Moda Palomo Spain abre la Semana de la Moda de París Al Igual que lo hiciera el grupo británico Pink Floyd ofreciendo un concierto en el anfiteatro romano de Pompoya, «Live at Pompeii», para resucitar una civilización enterrada por las cenizas del Vesubio, nuestro gran diseñador Palomo Spain resucita la moda masculina inaugurando la Semana de París con su colección «Pompeii»

La lava y la ceniza del Vesubio que enterraron Pompeya no serían capaces de frenar ahora la imparable carrera de Alejandro Gómez Palomo, el afamado modisto español conocido como Palomo Spain. Y es que el cordobés es un revulsivo de la moda masculina desde sus inicios, no acata normas y lleva sus propuestas hasta límites que otros no se atreven.

Su objetivo era París, donde, según sus palabras, se hace alta costura. Y allí está de nuevo, pero en esta ocasión inaugurando la Semana de la Moda Masculina de la capital francesa, París Fashion Week Men’s, para la temporada primavera verano 2020. Tras él tomarán la palabra firmas tan importantes como Louis Vuitton, Lanvin o Valentino.

«Pompeii», nombre de su novena colección –parece mentira que en tan poco tiempo haya conseguido ser un referente-, vuelve a inspirarse en hechos históricos. El modisto lleva la historia a la moda, o a la inversa, la moda a la historia. En ese diálogo de pasado, presente y futuro, va construyendo, con una mezcla de texturas, donde se dan la mano los ricos tejidos con los más innovadores. Linos, sedas y encajes se cruzan con PVC o nylon, adornado por flecos y plumas, su talismán. Todo bajo los acordes de la música de Pink Floyd.

La Embajada española, donde se celebró el desfile, ha sido testigo de lo que Palomo es capaz de hacer: siluetas rectangulares redibujadas con cinturas ajustadas y cuellos de gran protagonismo, en un ejercicio de artesanía punk en la que por primera vez introduce la corsetería masculina. Una paleta de colores muy pompeyana: beige, blancos y negros, con inyecciones de color: morados, coral, y un estampado, el damero.