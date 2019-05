Vídeo Verónica Iveco La mujer de Fran Rivera sale en su defensa tras sus polémicas declaraciones sobre el caso del vídeo sexual «Soy hombre y lo digo, no somos capaces de tener un vídeo así y no enseñarlo», reconoció el torero

ABC Madrid Actualizado: 31/05/2019 11:39h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La noticia de la muerte de Verónica ha conmocionado a España. La joven de 32 años, empleada de Iveco, se suicidó después de que se difundiera, entre sus compañeros de trabajo, un vídeo sexual protagonizado por ella.

Con su desaparición todavía reciente, «Espejo Público» abordó la tragedia con Fran Rivera, con unas palabras que han escocido entre la audiencia por su poco tacto: «No es culpable, evidentemente, el malnacido que haya... porque no es hombre hacer viral un vídeo así. Pero los hombres, y soy hombre y lo digo, no somos capaces de tener un vídeo así y no enseñarlo», reconoció. «A todas las niñas, a todas las mujeres... por favor, que no manden vídeos de ese tipo. Luego el malnacido que lo ha mandado a sus colegas para ponerse medallitas de qué machote es... ese es un asqueroso y es una sabandija de hombre», concluyó el torero.

Unas palabras indignaron a la audiencia, convirtiendo a Fran Rivera en Trending Topic en Twitter. Le criticaron, que con la muerte de la joven todavía reciente, pida a las mujeres que no se graben porque los hombres son incapaces de no compartir ese tipo de vídeos.

Fran Rivera:

“Aahhh, se siente. Si mandas un vídeo sexual a un hombre y este lo difunde, te tienes que joder, los hombres no podemos evitar difundirlo. ¡No haberlo grabado!”



En serio, su traje tiene más luces que él. 🤢 — Iñaki Rincón (@inakirincon) 29 de mayo de 2019

Días después, la mujer del torero, Lourdes Montes, ha querido dar la cara por él asegurando que se ha manipulado la información: «Por favor vamos a escuchar, es fácil manipular la información.Yo veo que en este video:1 se condena desde el minuto uno la actuación de este indeseable. 2 se pone de manifiesto la sociedad en la que vivimos, que por desgracia deja mucho que desear porque diariamente hay chantajes de este tipo de hombres a mujeres, de hombres a hombres y de mujeres a mujeres con video y fotos de todo tipo. 3 Y como la sociedad no está educada en el respeto y aún estamos a años luz de controlar el gran avance tecnológico que vivimos, se da un consejo», ha dicho a través de su perfil de Instagram.