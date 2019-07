Twitter El vídeo viral de Belén Esteban desatada en una fiesta en Torremolinos La televisiva ha vuelto a causar furor en las redes sociales por otro vídeo bailando al ritmo de una canción de Rosalía

Aunque todavía no ha disfrutado de su merecida luna de miel después de darse el «sí, quiero» con Miguel Marcos, lo que sí ha hecho Belén Esteban es hacer las maletas para cogerse unas pequeñas vacaciones. ¿El destino? Torremolinos.

El matrimonio acudió al Eden Beach Club, donde tenía lugar una celebración por todo lo alto, según adelanta en exclusiva «Jaleos». Pese a que se encontraba en un reservado, la pareja no fue precisamente de lo más discreta. La televisiva se olvidó de si había cámaras o no y se desmelenó a lo grande. Incluso animó a los presentes para que saliesen a bailar con ella.

Esteban se convirtió en la reina de la pista mientras todos los presentes la grababan con el móvil para inmortalizar el divertido momento. No dudó en acercarse a menear las caderas con el DJ que estaba pinchando a Rosalía, una de sus cantantes preferidas.

Hace tan solo unos días, Esteban se hacía viral por otro vídeo en el que aparecía con su hija, Andrea Janeiro, bailando en el festival Mad Cool una canción de Rosalía. «Si no os arregla esta tarde de sábado ver a Belén Esteban bailando 'Fucking money man' mientras alguien le lanza billetes, yo no sé qué puedo hacer por vosotros», «Realmente Rosalía ha subido el storie de Belén Esteban bailando y no me hago a la idea que que vayan a verla personas como J. Balvin, Becky G, Shawn Mendes o Kylie Jenner» o «Dicen que Belén Esteban y Rosalía son dos reinas... Así va España... Parece esto un cachondeo» son algunos de los comentarios que publicaron entonces.