Miley Cyrus y Liam Hemswotrh, una de las parejas más aclamadas del panorama de Hollywood, anunciaban su ruptura hace algo más de una semana, una noticia que pillaba por sorpresa a sus fans alrededor del mundo. El representante de la cantante emitía un comunicado en el que solicitaba respeto en su nombre y aseguraba que «esto es lo mejor mientras se centran en sí mismos y en sus carreras. Siguen siendo padres dedicados de todos los animales que comparten, mientras se toman este tiempo con amor».

Pero la parte más sorprendente de la historia aún estaba por llegar. Y es que, apenas unas horas después, salían a la luz unas imágenes de la exestrella Disney besándose con la «influencer» Kaitlynn Carter, mujer hasta hace dos semanas de Brody Jenner, hermano de las Kardashian, en el Lago Como (Italia).

Liam, por su parte, guardaba silencio y se refugiaba en Australia, su tierra natal, en la casa de su hermano, Chris Hemsworth y su cuñada, Elsa Pataky. Pero finalmente decidió pronunciarse y publicar un comunicado en Instagram en el que rogaba se respetase su privacidad y le deseaba lo mejor a su todavía mujer: «Miley y yo nos hemos separado recientemente y no le deseo nada más que salud y felicidad en el futuro».

Ahora, mientras el actor intenta pasar desapercibido y alejarse de los focos refugiado en Byron Bay, la artista ha sido fotografíada de nuevo junto a Carter, pero esta vez también con su madre, Tish Cyrus. Las tres disfrutaron de una comida juntas en Los Ángeles, según publica «Page Six». En las instantáneas publicadas por dicho medio, se puede ver en un coche a las tres mujeres: Miley y su madre en la parte delantera y Carter detrás.

