Miley Cyrus y Liam Hemsworth ponen fin a su matrimonio Rompen siete meses después de su boda, y tras unas polémicas imágenes de la cantante

Diez años de idas y venidas sentimentales con el que parecía el hombre de su vida y siete meses casada. Miley Cyrus (26 años), ex ídolo infantil televisivo, ex adolescente provocativa y provocadora, hoy es una mujer muy poco convencional, no solo en los escenarios sino también en los asuntos del corazón. Tan es así, que el vínculo marital con Liam Hemsworth (29) le ha durado un suspiro. Elsa Pataky (43), felizmente casada desde 2010 con Chris (36), el mayor de los Hemsworth, pierde a su cuñadísima.

El anuncio ha llegado por sorpresa, el pasado sábado, al tiempo que se hacían públicas unas tórridas imágenes de Miley besándose con las estrella televisiva Kaitlynn Carter (30) en lo que parece un viaje de chicas al Lago Como (Italia). Y hoy sus miles de admiradores lamentan una ruptura que nadie esperaba.

Pero a Miley no le gustan los estereotipos. Ya lo advirtió en el programa de Ellen DeGeneres (61) hace un mes: «Mi matrimonio con Liam es único. Soy consciente de que estar casada con él confunde a mucha gente, pero tengo mi propio espacio y no permito que nadie entre, porque es muy moderno y complejo. No creo que nuestra forma de entenderlo sea para todo el mundo». Y abundando en su pecularidad, confesó que no encajaba con los estereotipos de esposa. «Creo que es muy confuso para la gente que me case. Quiero decir: ¿la gente realmente piensa que estoy en casa con un delantal preparando la cena? Estoy en una relación hetero, pero todavía me atraen mucho las mujeres». En 2015, la actriz y cantante salió del armario declarándose pansexual tras saltar a la luz su romance con la supermodelo neozelandesa Stella Maxwell (29).

Al parecer, las fotos de su mujer besando a Carter, quien, por cierto, acaba de divorciarse del DJ Brody Jenner, han rebasado los límites de modernidad de Liam, quien ha decidido mandar a paseo su matrimonio. Cyrus y Hemsworth se casaron el 23 de diciembre de 2018 en una ceremonia íntima.

Sus «hijos»

Una fuente cercana a la intérprete de Malibú confirmó la ruptura a la revista «People». «Liam y Miley han acordado separarse. Siempre en evolución, cambiando como individuos, han decidido que esto es lo mejor, mientras se enfocan en sí mismos y en sus carreras. Todavía siguen siendo padres dedicados a todos los animales que comparten, mientras se toman amorosamente este tiempo de distancia. Respeten su privacidad».