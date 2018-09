Después de que Terelu Campos fuese intervenida de un tumor en la mama izquierda, la hija menor de María Teresa Campos se encuentra en el ojo del huracán, pues son muchos los enfermos de cáncer que no les ha gustado en absoluto que la colaboradora de televisión hiciese caja con su enfermedad al sentarse en el plató de «Sábado deluxe» para contar los pormenores de cómo se sentía. A esto se le suma que tanto su hermana mayor, Carmen Borrego, como su madre concedieron entrevistas en exclusiva a distintas revistas, todas ellas para tratar la enfermedad de Terelu Campos.

«Los que hemos sentido o padecido la horrible enfermedad del cáncer de cerca, en uno mismo, en la familia o amigos, hoy sentimos vergüenza y asco por lo que está haciendo Terelu Campos» y «Yo he sufrido y luchado durante tres años contra esta asquerosa enfermedad, con varias recaídas, y lo pase muy mal, estuve hundido y sufrí mucho, por eso, me da rabia y asco que Terelu vaya a venderlo a la TV, es algo muy serio que se ha llevado a muchas personas», fueron algunos de los comentarios que los usuarios de Twitter escribieron en la red social.

Hace unos días, la noticia de que Carmen Borrego había pasado por el quirófano para quitarse la papada se convirtió en lo más comentado en los programas de Telecinco. La intervención tuvo lugar el 29 de agosto y todavía no hemos visto el resultado, más que unas imágenes en las que se aprecia a Borrego muy hinchada y con una venda.

Pues bien, la vuelta de Carmen podría coincidir con la operación de Terelu Campos. Y es que la otra hija de María Teresa Campos también quiere hacerse algunos retoques estéticos. «Terelu Campos ha decidido a última hora someterse como su hermana a un cambio de imagen en el que se incluyen retoques», desveló Carlota Corredera en «Sálvame». Por ello, Terelu permanecerá alejada de las cámaras durante algunas semanas. Algo que de nuevo ha vuelto a enfurecer a los usuarios de la red social, quienes consideran una frivolidad operarse estéticamente mientras se supone que está superando una terrible enfermedad.

Pero que concepto de belleza tenéis,en el Zoo hay animales más guapos.Estas dos son feas con y sin maquillaje. Entre tanta cirugía que llevan,aún no les llega ni para el aprobada,si tienen cuerpos de escombro y caras de no se cómo describir.

En respuesta a Manau Me parece estupendo que hable de su cancer(que eso ayude a otros enfermos lo dudo .cada caso es diferente)Pero el dinero que cobra que li done.Pues si sois enfermos de cancer sabeis las necesidades que tenemos

Una persona con esta enfermedad no está para hacerse retoqué

Primero si ahora no eso es jugar con algo q no tenía