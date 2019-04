Tita Cervera, hundida por los problemas económicos de su hijo: «Estoy sufriendo muchísimo» Borja Thyssen se enfrenta a tres años de prisión, así como una multa de un millón de euros por un delito contra la Hacienda Pública

ABC Madrid Actualizado: 11/04/2019 13:50h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Hace diez días saltaba la noticia de que la Fiscalía pedía tres años de prisión para Alejandro Borja Thyssen-Bornemisza Cervera y para su mujer Blanca Cuesta Unkhoff así como una multa de un millón de euros por un delito contra la Hacienda Pública. Se les acusa de haber defraudado a las arcas públicas un total de 336.417,89 euros.

Esta semana su madre, Tita Cervera, se ha sincerado sobre los problemas de su hijo con Hacienda: «Estoy sufriendo muchísimo. Como madre, lo estoy pasando muy mal. No es fácil lo que está sucediendo. Soy su madre y cómo no voy a estar a su lado, pues claro», ha dicho a través de la revista «¡Hola!». «Por supuesto que he llamado a Blanca, que está en Madrid, para decirle que cuente conmigo en lo que necesite», ha asegurado.

La baronesa va a apoyar a su hijo hasta el final y por ello ya ha solicitado la ayuda de sus abogados Ángel Acebes y José María Michavila: «Todavía es pronto porque son los abogados los que están enterándose de todo. Yo no puedo decir nada, primero porque no sé más y porque decir cualquier cosa podría perjudicar al proceso».