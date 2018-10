«Sálvame» Primeras imágenes de Nacho Palau tras separarse de Miguel Bosé El escultor reconoció su relación con el cantante durante 26 años y anunció que emprederá acciones legales para la defensa de los cuatro hijos que comparten

Es el hombre más buscado por la prensa del corazón. El anuncio que hizo Nacho Palau la pasada semana dando a conocer la relación ininterrumpida que hasta ahora había mantenido durante 26 años con Miguel Bosé y su intención de emprender acciones legales contra el cantante «para la defensa y protección de sus intereses y de sus cuatro hijos menores», ha supuesto un antes y un después en su vida.

El que hasta ahora era la sombra del artista, del que nada se conocía -ni siquiera su relación y apenas existen unas imágenes de ambos juntos-, se ha convertido en un personaje público. Los muchos intentos para que diese alguna declaración estos últimos días no han dado sus frutos. Pese al anuncio de sus abogados, Palau no quiere hablar más del asunto, tan solo solucionar las cosas con su expareja por el bien de los menores.

Lo que sí ha salido a la luz son las primeras imágenes del escultor y el lugar en el que se ha refugiado desde el anuncio de la ruptura. Ha sido el programa «Sálvame» el que ha conseguido fotografiar a Palau por las calles de Valencia. Tras bajarse de su coche y dirigirse a su estudio, Palau se ha negado a hacer declaraciones. «No voy a decir nada», ha dicho Palau a las cámaras del programa de Telecinco.

Una traición

Ante el comunicado ofrecido por los abogados de Palau, Miguel Bosé se ha sentido muy traicionado por su expareja y ha decidido demandarle, según ha adelantado Belén Esteban en el espacio. «Miguel está muy enfadado por lo que ha hecho Nacho, se ve traicionado y ha decidido demandarle porque considera que se ha violado su derecho al honor».

Una fuente cercana ha asegurado que Palau no pretende sacar tajada económica, tan solo quiere el bienestar de los menores: «Ha sido casi una obsesión mantener esa privacidad que pedía Miguel Bosé e incluso ha ido en contra de su voluntad muchas veces, como por ejemplo, no poder compartir en redes fotos de sus hijos. Ha estado totalmente anulado por Miguel y no quiere que se dé una versión de él de aprovechado».

Miguel Bosé y Nacho Palau llevaban ya un tiempo distanciados, aunque el verdadero cisma llegó cuando decidieron trasladarse a México, «un detonante que hizo que la relación terminase para siempre».