Terelu Campos nunca olvidará los difíciles momentos que está atravesando. La colaboradora de «Sálvame» se ha sincerado en una entrevista en la que ha admitido el infierno que ha pasado en los últimos meses, tras la doble mastectomía y la cirugía a la que ha tenido que someterse por complicaciones derivada de la primera intervención.

«He tenido alucionaciones, he visto el infierno y me ha costado mirarme porque era una monstruosidad». Así de crudo habla para la revista «Lecturas», donde también ha aclarado que la segura operación se produjo por «un problema de cicatrización en la espalda, que es donde han sacado los músculos para reconstruirme el pecho. Todo por culpa de mi piel de mierda, que nos ha complicado la vida».

Terelu confiesa que se ha sentido «inválida, impotente» y que por culpa de los dolores ha necesitado morfina. «Cuando me vi en recuperación no me podía mover, tuve alucinaciones del dolor, unos sueños terroríficos. Creo que eran delirios y estaba súper rayada porque la operación había salido genial pero yo me sentía hecha una piltrafa».

Eso sí, el sufrimiento ha valido la pena, ya que el riesgo de padecer cáncer de nuevo se ha reduciado de un 100% a un 3%. En todo este proceso ha contado con el apoyo incansable de su familia, especialmente de María Teresa Campos: «Mi madre ha venido siempre pero nunca he dejado que pase a verme nada. Me llega a ver el pecho así y no duerme en la vida».