Bar Rafaeli, condenada por la Corte israelí

Un tribunal de Tel Aviv condenó ayer a la supermodelo Bar Rafeli por delitos fiscales, aunque consiguió evitar la prisión tras alcanzar un acuerdo con la Fiscalía.

Rafaeli accedió ayer a la corte con mascarilla para escuchar la sentencia por la que su madre, Tzipi Rafaeli , también condenada, deberá cumplir 16 meses de prisión mientras que la superestrella tendrá que realizar nueve meses de trabajos comunitarios.

El año pasado, Bar Refaeli fue acusada de ocultar parte de sus ganancias al fisco . Frente a esta imputación, la modelo aseguraba que se trataba de ingresos obtenidos en Estados Unidos, y que por tanto no estaba obligada a declarar en Israel. Además, sus padres, Tzipi y Rafael , también fueron acusados de encubrimiento a su hija y blanqueo de capitales.

Bar Rafaeli Gtres

La maniquí alegaba que su centro de vida no era Israel sino Estados Unidos durante 2009 y 2010, cuando las autoridades fiscales israelíes detectaron que no declaró todos sus ingresos, según informó el digital «Times of Israel». Su equipo legal mencionó la relación de pareja que mantenía en aquella época con el actor Leonardo Di Caprio , por lo que vivía con él en EE.UU. Sin embargo, el juez rechazó estas alegaciones e insistió en que la modelo residió durante aquel período en Tel Aviv y dictaminó que no constaba en Estados Unidos como residente en el extranjero, por lo que debería pagar la cantidad que le reclama la Autoridad de Impuestos de Israel.

El pasado mes de enero, la madre de la modelo propuso a la Fiscalía General ir a prisión por su hija. La familia pretendía llegar a un acuerdo con los jueces para que pueda atender a su tres hijos. Recordemos que Rafaeli dio a luz a su tercer hijo a principios de año, fruto de su matrimonio con Adi Ezra , director general de la quinta compañía de alimentación de Israel, con quien tiene otras dos hijas: Liv , de 4 años y Elle, de 3.