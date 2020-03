Primeras palabras de Belén Esteban tras el desahucio de Toño Sanchís La televisiva ha contado cómo ha vivido la salida de su exrepresentante de la casa de Villanueva del Pardillo que ahora le pertenece

Belén Esteban ya puede dejar atrás el infierno que ha vivido por culpa de Toño Sanchís. Con el desalojo este jueves de su exrepresentante de la casa que tenía en Villanueva del Pardillo y que ahora le pertenece después de que Sanchís perdiese el juicio, la colaboradora de televisión cierra un capítulo muy doloroso de su vida.

Llevaba meses esperando a que Toño Sanchís desalojase la vivienda que ella adquirió en subasta pública, pero su exrepresentante esperó hasta el último día y hasta el último momento. Como era de esperar, la casa no se encuentra en las mejores condiciones: llena de basura, pintadas, suciedad y hasta excrementos.

Aún así, Esteban llegaba este jueves al plató de «Sálvame» muy feliz con la noticia. «Estoy nerviosa, emocionada. Ha sido mucho tiempo y una dura la situación», comenzaba diciendo la «princesa del pueblo». Decidió no acudir a la vivienda después de que Toño Sanchís saliese por fin, aunque sí mandó a un cerrajero para que cambiase la cerradura y evitar asíque volviese a poner un pie en su propiedad.

«Yo no he ido, he mandado a gente: a mis abogados, a uno de mis gestores, he tenido firmar un poder... La casa no la he visto pero no está bien. No pasa nada, la casa se limpia, se arregla, no pasa nada...», explicaba sin darle mayor importancia. Era algo que ya se esperaba.

Lo que sí le ha dolido a Belén Esteban son las críticas que ha recibido por desalojar a su exmánager de la casa que compartía con su mujer y sus hijos, después de lo que ha sufrido y de todo el dinero que se ha quedado Toño Sanchís y que era suyo: «A la que le falta el dinero es a Belén Esteban, y muchísimo más que un millón de euros. Aquí da pena su familia y, ¿la mía? Yo he hecho lo que tenía que hacer, lo que hubiera hecho todo el mundo».

Su guerra judicial y televisiva le ha acarreado muchos disgustos a la tertuliana. También le ha afectado a su salud: «Tengo una contractura en el cuello y llegado a estar aquí con 400 de azúcar». Menos mal que ha contado con el apoyo de su marido, al que se lo ha querido agradecer públicamente.

