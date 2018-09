De la polémica por el vestido a las arras de una víctima del 11 M: así fue la primera boda de Belén Esteban Han pasado diez años desde que la colaboradora de «Sálvame» contrajo matrimonio con Fran Álvarez. Entonces, aseguró que era el día más feliz de su vida, pero sería el pistoletazo de salida para sus peores momentos

Belén Esteban vuelve a pasar por la vicaría. La colaboradora de «Sálvame» ha confirmado que prepara su boda con su pareja, Miguel, un enlace que juntará sin duda a muchos rostros conocidos que querrán compartir la felicidad de la pareja.

El anuncio del enlace de Esteban llega una década después de que contrajera matrimonio con primera vez junto al camarero Fran Álvarez. Entonces, 400 invitados se dieron cita en el Palacio de Negralejo para asistir a la ceremonia. Entre ellos, Ana Rosa Quintana, Bibiana Fernández o Lydia Lozano.

La boda de Belén Esteban venía precedida por la polémica. La colaboradora había elegido una conocida firma nupcial para comprar su vestido de novia y se encontró una negativa. No querían vestirla. Por ello, acudió a El Corte Inglés para encontrar el vestido de novia que quería. Junto a ella, la más buscada era su hija, Andrea, quien a sus nueve años llevó las arras. Unas arras muy especiales que pertenecieron a una víctima del 11 M y que su madre entregó a Belén en un programa de televisión.

La paerja en la boda de Toño Sanchís - GTRES

La pareja posó ante los reporteros gráficos de lo más acaramelada. «Me he emocionado y tenido muy presenet a mi padre, pero no me he venido abajo. Tengo un marido maravilloso. He encontrado al hombre de mi vida y le voy a hacer super feliz», decía entonces Esteban.

«Fue mi mayor desgracia»

Cinco años después, el matrimonio se desmoronaba. En octubre de 2017, Fran daba una entrevista en la que describía su matrimonio como un pozo sin fondo con discusiones y sustancias de por medio. «Rocé el infierno con la bebida. Eso me llevó también a coquetear con otro tipo de sustancias. Fue mi mayor desgracia», lamentó.