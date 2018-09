Rafael Amargo: «Un maricón es un terrorista, un pederasta, un hijo de puta, un ladrón»

Actualizado 01/09/2018 a las 19:18

El bailaor ha sorprendido el pasado miércoles con una entrevista que no ha pasado para nada desapercibida. Además de hablar sin tapujos de política, de la tauromaquia y de la televisión, trató durante dicha conversación a hablar de su sexualidad, aunque no quedó nada claro. Por eso, «Socialité» le concedió un espacio al bailaor para aclarar su última polémica, pero este terminó creando otra.

Las palabras de Rafael Amargo fueron duras y algo confusas: «Me considero un tío vicioso y que me gusta lo que me gusta en cada momento y soy bisexual, creyente. Pues sí, si he tenido historias con tíos, pues soy bisexual. Y si he vuelto a repetir es porque me gusta, ¿no? Creyente, pues sí, porque creo en Dios, en la Iglesia y en mis creencias de hacer las cosas bien en la vida. No soy maricón ni gay, porque no soy maricón ni gay». Sin embargo, la prensa predispuso que se trataba de un simple malentendido.

El bailarín tiene claro que el problema es que «mucha gente lee un titular y no se lee la entrevista entera. Si te lees la entrevista entera y me conoces un poco, está en el tono que yo suelo hablar. Creo que la entrevista es muy sincera». Sin embargo, la entrevista concedida a «Socialité», lejos de aclarar nada, ha traido más polémica aún.

«Es que a mí no me gusta que nadie llame a otra persona maricón porque es una palabra despectiva y creo que un maricón es un terrorista, un pederasta, un hijo de puta, un ladrón, alguien que haga algo mal», asegura. Por suerte para el bailaor, el equipo de «Socialité» le ha restado importancia ya que el propio Amargo ha asegurado que él es «el primero que lo he apoyado (el colectivo gay). ¿Cómo a mí no me va a gustar el público gay si llenan teatros?».