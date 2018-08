El museo de Rocío Jurado sigue adelante Rocío Carrasco retomará en septiembre las negociaciones para su apertura. La oposición del Ayuntamiento de Chipiona confirma que aún falta trabajo por hacer

En el municipio gaditano de Chipiona, con casi 20.000 habitantes, parece que no hay problema que les preocupe más que la apertura del museo de Rocío Jurado. O al menos ese es el mensaje que traslada la alcaldesa, la popular Isabel Jurado, a través de sus mediáticas intervenciones. Sólo le falta un «Sábado Deluxe». El pasado febrero convocó una rueda de prensa, a manera de órdago para la heredera universal Rocío Carrasco, a la que acusó de estar privando a los ciudadanos de un espacio que se ha sufragado con dinero público. Hizo una oda a la pérdida cultural que supone la paralización de su apertura. Un asunto que se trató de forma poco seria. A nada que se hurgue un poco, uno se topa con que el gobierno del PSOE, entonces en el Ayuntamiento, malversó los fondos REINDUS entre 2009 y 2010 que recibió para la puesta en marcha del museo. Unas infracciones administrativas que les han obligado a devolver al Ministerio de Economía, Industria y Turismo 1.700.000 euros -a razón de 24.000 euros mensuales- por no haber podido justificar el destino de esta subvención. No lo dice la prensa sino el Juzgado Mixto nº 3 de Sanlúcar de Barrameda que se hizo cargo judicialmente de estas irregularidades. En aras de la transparencia, la alcaldesa Jurado solicitó una intervención para aclarar este corrupto asunto. Unas auditorías que el abogado facilitó a este periódico, no de forma completa, pero que deberían colgar en la página web del municipio para que los chipioneros vean cómo se ha malversado su dinero.

Hace unas semanas, el tema del museo volvió a ser cuestión de debate, porque los familiares no autorizados y sin voz ni voto para la puesta en marcha del centro, se deshicieron en lágrimas en el homenaje que cada año la plaza del pueblo le rinde a La Más Grande. Una vez más aprovecharon su minuto de gloria televisiva para atacar a la heredera universal por no querer abrir el museo. Incluso Amador Mohedano, que se ha llevado miles de euros por el asesoramiento en representación de la familia en los inicios del proceso, se siente aún autorizado para hablar sobre el tema. Quizás habría que preguntarle cómo ha conseguido los permisos para abrir de forma tan rápida el oasis de copas que ha instalado en su casa y si cumple toda la normativa vigente o se ha beneficiado, una vez más, del apellido Jurado para agilizar un proceso que trae de cabeza a muchos hosteleros de la zona que no pueden ver cumplido su sueño.

Dentro de la legalidad

Por fin, una voz autorizada en el proceso, la de la oposición, a través de su portavoz de Izquierda Unida, Isabel María Fernández, ha puesto un poco de cordura a esta cuestión. En una nota de prensa remitida a los medios confirma que: «La familia no se ha retirado de la negociación en ningún momento. Que les consta que hay un compromiso por parte de Rocío Carrasco de retomarlas a partir de septiembre y que su interés es que este proyecto se haga realidad». A la vez que acusa al Ayuntamiento de no tomar en serio el asunto y estar dilatando el proceso en el tiempo. Si bien reconocen que abrir el museo no es tarea fácil, lo único que pide la heredera y sus abogados es que todo esté dentro de la legalidad.

De momento lo único que hay regulado son los terrenos, gracias a la modificación del Plan General de Ordenación Urbana aprobado por unanimidad en pleno. Pero aún queda mucho por hacer en cuanto a la parte económica, tal y como refleja la oposición en su nota. «Falta una web adecuada, perfilar la zona de restauración, el merchandasing…». Cuestiones que requieren de un trabajo administrativo potente, que al parecer no se esta llevando a cabo. Habrá un gran museo de Rocío Jurado como esta se merece y la demora la tendrá que explicar la administración. La misma que ahora quiere abrir una sala improvisada porque urge hacerse la foto. Esto es más serio porque como dice la propia alcaldesa es cuestión de cultura no de photocall.