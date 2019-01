El momento más duro de Ana Obregón: «Mamá, ¿me voy a morir?» La actriz regresa este viernes a la televisión para dar una sorpresa a uno se sus seguidores más fieles y contar los malos momentos por los que ha atravesado

ABC

Actualizado: 15/01/2019 11:39h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

No han sido tiempos buenos para Ana Obregón y su familia después de que a su hijo, Álex Lequio, le diagnosticasen un cáncer del que lleva tratándose meses. Siempre ha sido una madre abnegada y la enfermedad de su pequeño no ha sido un trago fácil de digerir para la bióloga.

La actriz dejó todos sus compromisos profesionales de lado para dedicarse por entero a su hijo y estar en todo momento al lado de Álex Lequio mientras que recibía tratamiento en el Memorial Sloan Kettering Cancer Center de Nueva York. A su regreso a España, Obregón ha accedido a volver a la televisión en el programa «Volverte a ver» para darle una sorpresa a uno de sus seguidores más fieles.

La emisión será este viernes, pero Telecinco ya ha avanzado lo que será la entrevista a Obregón y en la que cuenta uno de los momentos más duros por los que ha tenido que atravesar en los últimos tiempos. Se trata de una conversación mantenida con su hijo Álex Lequio.

El joven empresario, fundador de la empresa Polar Marketing, le preguntó: «'¿Mamá, me voy a morir?', me preguntó y le dije… 'No, no te vas a morir'». Unas palabras que ninguna madre le gustaría escuchar en boca de su hijo. Menos mal que por el momento las cosas parecen ir bien. Ya se encuentran en España, como el joven deseaba desde hace meses. Quería estar con los suyos después de meses viviendo en Nueva York.

Además, Álex Lequio acaba de terminar con éxito uno de los ciclos del tratamiento que ahora está recibiendo en la Clínica Universidad de Navarra y está muy positivo. En ningún momento ha perdido la esperanza y ha afrontado con mucha fuerza su lucha contra el cáncer.