María José Campanario rompe su silencio La mujer de Jesulín de Ubrique asegura estar pasando una buena racha pese a estar separada de su familia

abc.es @abc_es Actualizado: 07/09/2019 19:51h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

María José Campanario asegura estar pasando por un momento de tranquilidad en su vidal. Actualmente, está trabajando en Calella, una localidad de Lloret de Mar, alejada de su familia. Aunque su relación con la prensa nunca ha sido demasiado cercana, la odontóloga ha respondido contado a «Viva la vida» cómo está siendo su nueva vida. «Estoy muy bien», reconocía la mujer de Jesulín de Ubrique.

María José ha confirmado su buen estado de salud después de su último ingreso y ha desmentido todos los rumores de crisis con su marido Jesulín de Ubrique: «Llevamos 18 años en crisis, lo habéis repasado una y otra vez. Así que ya no no me importa lo que digan». Respecto a la distancia que los separa, ha admitido que actualmente no es un problema para ellos. «¿Cuánta gente en este país se va fuera a trabajar? Es que no entiendo por qué lo preguntáis», reflexionó.

El pasado mes de julio saltaba la noticia de que María José Campanario había sido ingresada de nuevo en el hospital Virgen de las Montañas, situado en la localidad gaditana de Villamartín, debido a una nueva crisis en la enfermedad crónica que padece: fibromialgia. El ingreso propició que la odontóloga no pudiera celebrar los 17 años de matrimonio junto con Jesulín de Ubrique, que este sábado se encuentra toreando en Tudela (Navarra).

María José Campanario ha intentado mantener su enfermedad lejos de las cámaras. Durante su último ingreso, según relató un testigo anónimo, no estaba dispuesta a recibir ningún tipo de visitas a pesar de que no exista ninguna medida de seguridad. «Tiene un cartel que dice que no quiere visitas», ha dicho, después de añadir que: «Está un poco obsesionada con el uso de los móviles, no quiere que haya móviles por la zona ni se hagan grabaciones».