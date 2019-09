Lourdes Ornelas, la peor enemiga de Camilo Sesto y madre de su único hijo La mexicana y el artista mantenían una tensa relación desde hace años

Camilo Sesto, fallecido este fin de semana a los 72 años por un fallo renal, siempre ha sido un hombre tímido que no tenía muchos amigos, como así le ha descrito Jaime Azpilicueta, director del rompedor musical «Jesucristo superstar». Fueron pocas las ocasiones en las que el artista de la voz prodigiosa, siempre refugiado en su música, habló de su vida privada.

Ni siquiera mantenía una buena relación con su único hijo, Camilo Blanes Jr., fruto de su relación con Lourdes Ornelas. Su historia de amor se remonta a los años 80 cuando el cantante dio la sorpresa a todos de bajarse de un avión privado con la mexicana y acompañado de su hijo recién nacido. Un hecho inusual en la vida del artista no solo por anunciar al mundo la relación después de tanto hermetismo, sino también por afianzar un noviazgo, algo que no era muy habitual. Le apodaban el «soltero de oro» ya que jamás se le había conocido una relación seria.

Revista Hola

Por aquel entonces, Camilo Sesto dio a conocer detalles de la mujer de 26 años que había conquistado su corazón. «Hace 14 era 'fan' mía. De 'fan' pasó a ser amiga. De amiga, a íntima amiga. De íntima amiga, a eterna amiga. Y ahora es una persona indispensable en mi vida», declaró el artista a la vez que añadía que su hijo era «fruto del amor» y de su intención der ser padre. «No me voy a casar. Está todo muy aclarado y muy explicado entre la madre de mi hijo y yo», concluía.

Sí llegaron a vivir juntos. Ornelas estuvo una temporada en la residencia de Torrelodones con la familia del artista, pero lo que parecía ser una relación de lo más idílica terminó como el rosario de la aurora. «Pasaban cosas que después yo pagaba las consecuencias. Se ponía agresivo conmigo, me decía cosas», confesaba Ornelas en el programa «Sábado Deluxe» de Telecinco asegurando que el Camilo Sesto tenía «hábitos muy malos» y bebía demasiado whisky.

Cedió la custodia «obligada»

En dicha entrevista, Lourdes Ornelas también afirmaba que le había cedido la custodia del hijo en común, aunque lo hizo de forma obligada. «Yo le cedí la custodia obligada, porque él se lo trajo de México. Era muy difícil recuperarlo y podíamos estar años peleando y no le iba a recuperar. No pensaba que fuera lo mejor para mi hijo pero no tenía otra opción», aseguraba. El plato fuerte de la entrevista llegaba cuando Ornelas aseguraba que hace dos décadas había abortada, a petición de Camilo Sesto, al que iba a ser su primer hijo.

Una versión que contrastaba bastante con la del propio Camilo Sesto. Al parecer, durante un año, la mexicana se quedó el dinero que el cantante le enviaba a su hijo para sufragar los gastos de la vivienda. El propietario reclamó la deuda pendiente y Camilo no tuvo más remedio que hacerse cargo de la situación, a cambio de que su hijo se mudara a otro lugar y así evitar, sustos mayores. Según la versión del que fuera su representante hasta su fallecimiento, se trataba todo de invenciones de Ornelas para ganar dinero fácil.

Sentido fallecimiento

Pese a no mantener ningún tipo de relación con el cantante desde hace años, Lourdes Ornelas, ha sentido enormemente su fallecimiento. La mexicana está muy apenada, como así ha expresado en las últimas horas. «Camilo ha sido parte de toda mi vida», dijo a la revista «Quien». Fue la encargada de dar la triste noticia al hijo que compartía con Camilo Sesto. «Si es verdad, me acabo de enterar, me avisó su representante, Cristóbal Hueto, que me explicó que estaba saliendo de Córdoba a Madrid porque falleció Camilo; llamé a mi hijo para decirle que su papá estaba grave, porque no me atreví a explicarle que murió», cuenta.

Y ha añadido: «Me da mucha tristeza, fuera de las broncas que hemos tenido, Camilo ha sido parte de toda mi vida, desde los 17 años». Ornelas, al igual que su hijo que ya ha llegado a la capital, también intentará viajar a Madrid para darle su último adiós al artista.

Las otras relaciones del artista

Aunque Ornelas fue la única mujer confirmada en la vida del artista, se le relacionó con muchas otras. Desde su romance con la actriz Marcia Bell, que se terminó tras unas polémicas declaraciones en las que aseguraba que a Camilo Sesto no le gustaban las mujeres, sino los hombres, a su idilio con Blanca Estrada y cantante italiana Laura Casale. Entre los nombres masculinos que sonaron está Norberto Lázaro Alfonso, su propio asistente. Afirmó que mantuvo una relación sentimental con él y que se conocieron a través de una página de contactos».