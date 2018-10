Kiko Hernández pone contra las cuerdas a María José Campanario La mujer de Jesulín de Ubrique perdió un juicio contra el colaborador televisivo al que acusó de desvelar detalles de la enfermedad que padece

ABC

El clan Jesulín no tiene muchos defensores dentro del programa de Telecinco «Sálvame». No solo por hacer piña con Belén Esteban tras las luchas de la colaboradora con el torero tras separarse, sino porque digan lo que digan en el espacio suelen optar por poner una demanda a alguno de los colaboradores. Ya sucedió con María Patiño y hace poco con Kiko Hernéndez, demandado por la odontóloga por desvelar la enfermedad que padece: fibromialgia.

En el juicio, que se celebró hace dos meses en Arcos de la Frontera, salió victorioso el colaborador televisivo pero, pese a todo, esta misma semana se llevó un buen susto cuando un agente judicial se personó en su casa y le comunicó que tenía diez días para pagar las costas del juicio y el procurador.

«Me dice: 'Tiene 10 días para pagar las costas de un juicio y el procurador de un juicio que usted tuvo hace dos meses en Arcos de la Frontera. Serían 781 euros de la costas del juicio más los intereses, en total, mil y pico euros'», cuenta en el espacio de Telecinco.

Kiko Hernández no tardó en preguntarse por qué tenía que ser él y no ella, como así acordó el juez. «María José no se ha hecho cargo del abono de costas, aunque el juez así lo estimó. Te toca a ti pagar los juicios que pierdes, María José», le ha espetado muy enfadado a la mujer de Jesulín de Ubrique.

«Que te digo que las pagues, que yo no las voy a pagar. Esos mil y pico euros son míos y los tiene que paga esta señora», insistía una y otra vez Kiko Hernández en directo con el fin de que el mensaje le quedase claro a María José Campanario.