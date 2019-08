Katie Holmes y Jamie Foxx ponen fin a su relación de seis años La expareja de Tom Cruise fue quien, al parecer, tomó la decisión de romper su noviazgo

Katie Holmes (40 años) y Jamie Foxx (51) han puesto fin a su discreta relación de seis años. Amigos cercanos a la expareja han confirmado al portal «Page Six» el fin del noviazgo, además de que la ruptura tuvo lugar el pasado mes de mayo, después de la Gala Met. Al parecer fue la actriz quien tomó la determinación de pasar página.

Katie Holmes comenzó su romance con el intérprete en agosto de 2013, cuando se cumplía un año del divorcio de la actriz y Tom Cruise, aunque no fue hasta cuatro años después cuando se confirmó lo que era un secreto a voces.

Esta información se conoce después de que salieran a la luz este lunes unas imágenes del actor, en actitud muy cariñosa, con la cantante Sela Vave. El entorno del actor ha asegurado que se trata solo de una amiga y compañera de trabajo. «Es solo una chica a la que ayuda», dice una fuente cercana a la revista «People». Aunque lo cierto es que ambos se han dejado ver con bastante frecuencia en las últimas semanas, tanto en eventos como en conciertos.

Con Jamie Foxx, Katie Holmes había encontrado la establidad después del fallido matrimonio con Tom Cruise, con el que estuvo seis años y tiene una hija en común: Suri, de 12 años. Sus inicios no fueron fáciles. Mantuvieron en secreto su relación al parecer debido al acuerdo que firmó con Cruise de no desvelar nada de su relación ni salir públicamente con nadie durante los cinco años posteriores a su divorcio. «Ella tiene derecho a salir con hombres, pero no puede hacerlo públicamente, ni debe dejar que ninguno de sus novios se acerque a su hija, Suri», decía en su momento una fuente. Cumplir el contrato la benefició en su día con 4.8 millones de dólares para su hija Suri y otros 5 para ella, por lo que sin lugar a dudas, esta fuese probablemente la razón de que mantuviese el asunto en secreto.