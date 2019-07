Instagram La suegra de Miki Nadal publica los insultos y mensajes de odio recibidos tras el divorcio de su hija «El karma existe y espero que te pase factura porque dejas mucho que desear como persona», es uno de los numerosos mensajes que ha publicado Carmen Escámez en su perfil de Instagram

ABC Madrid Actualizado: 01/07/2019 10:53h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas Miki Nadal, condenado por un delito leve de vejaciones a su exmujer

Desde que saliera a la luz la noticia sobre la condena de Miki Nadal por delito de vejaciones a su exmujer, Carola Escámez, el cómico ha visto cómo su vida ha cambiado radicalmente. No solo por lo mediático que se está convirtiendo su divorcio, sino por tener que lidiar con los continuos ataques que su exsuegra, Carmen Escámez, quien no cesa de atacarle a través de sus redes sociales.

Lejos de llevar un proceso de divorcio cordial, esto no ha hecho más que empeorar la situación. Por el momento se sabe que el humorista ha recurrido a la sentencia por un delito leve de vejaciones a su exmujer. Sin embargo, al no haberse pronunciado públicamente no se conocen más detalles de la complicada situación sentimental que está atravesando.

Ahora que la relación no está bien entre Carola y Miki Nadal, Carmen Escámez ha aprovechado para arremeter y humillar a su exyerno a través de sus perfil de Instagram. Primero haciendo referencia a su ausencia en los medios de comunicación publicó lo siguiente: «Qué gracioso estaba hoy en Zapeando Miki Nadal. Ay no... que ya no está en la tele»; y después publicando un texto de apoyo a sus hijos: «No le quitaré a mis hijos el privilegio de pelear sus propias batallas, pero si necesitan refuerzos, aquí estaré lista para entrar en acción». Todo parecía indicar que con este mensaje, Escámez también aprovechó la situación para arremeter de nuevo contra el colaborador de televisión.

Sin embargo, con estas publicaciones, la exsuegra del televisivo se ha ganado más detractores que seguidores en Instagram. Y cansada por los constantes insultos y vejaciones -agrupados bajo el título «Stop Bullying»-, ha decidido hacer pública el suplicio por el que está pasando. «El karma existe y espero que te pase factura porque dejas mucho que desear como persona», «Al menos no se droga ni ha sido un vagabundo como tu marido» o «Eres lo peor. Qué pena que hayas dejado a tu nieta sin unos padres unidos. Eres una clasista cateta», son algunos de los muchos comentarios que ha publicado.

Instagram

Con esto, Escámez denuncia estar sufriendo insultos físicos y psicológicos por parte de anónimos en redes sociales a los que animaba a dar la cara.