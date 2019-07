Instagram Miriam Saavedra manda un «ultimátum» a Hugo Castejón La modelo peruana ha publicado en su cuenta de Instagram un documento en el que da la oportunidad al cantante de rectificar las informaciones que dio en «Sálvame» sobre sus supuestas «90 noches de pasión»

ABC Madrid Actualizado: 24/07/2019 19:08h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas La supuesta infidelidad de Carlos Lozano a Miriam Saavedra

Miriam Saavedra ha recurrido a medidas legales para poner fin a los rumores que Hugo Castejón confesó en «Sálvame», donde aseguró haber tenido una cierta relación con la novia de Carlos Lozano y haber intercambiado «mensajes subidos de tono» por el móvil, según ha afirmado Paz Padilla en nombre de la dirección del programa.

En su cuenta de Instagram publicaba un documento en el que su abogado ha dado la oportunidad al cantante de rectificar la información en un plazo de tres días desde la recepción del aviso: «La rectificación deberá efectuarse con relevancia semejante a aquella en que se publicó y difundió la información». Si Hugo decide no cumplir con la petición del representante de Miriam, la modelo peruana recurrirá al Derecho y las correspondientes «acciones civiles y penales que sean procedentes». Según la notificación, ya que «la libertad de expresión tiene como límites la exactitud de la información que se trasmite y el respeto a los derechos de la persona», se dirigen a Castejón con el fin de «requerirle rectificar dichas noticias y manifestar que son absolutamente falsas las informaciones difundidas».

Miriam desmintió de todas las formas posibles las confesiones de Hugo, por las que además tuvo que dar explicaciones a Carlos Lozano, su actual pareja y quien hace unos días pidió matrimonio a la peruana en directo en «Telecinco». «Ella ha dicho mil veces que es mentira y yo la creo. Sería una deslealtad, una mentira, muy grande», dijo Carlos en el «Deluxe».

«El cantante asegura ahora que en realidad estuvo tres meses mensajeándose con la princesa inca en los que no hablaban precisamente del tiempo. Unos mensajes que eso tan efímero que decían tener se había convertido en 90 noches de pasión. Mensajes que, en definitiva podrían mandar al garete la pedida de matrimonio», dijo «Sálvame». Hugo cambio su versión inicial en la que aseguraba que solo eran amigos y acabo declarando que entre ellos hubo algo más que amistad y besos.

Miriam Saavedra y Hugo Castejón - Sálvame Naranja

Kiko Hernández insistió en que la versión del cantante es real: «Los mensajes que tiene esta productora son tan fuertes que no se pueden emitir, pero sí te puedo decir que habláis de la intimidad que habéis tenido el día anterior y de lo bien que ha hecho un señor y dejando muy mal a Carlos Lozano».

Paz Padilla se dirigió directamente a su amigo, ya que el programa le pidió que contase que tenían las pruebas del suceso: «Carlos, yo no te voy a mentir y tú lo sabes. Me dicen mis directores que te lo diga. Hay tres meses de conversaciones entre Miriam y Hugo con el teléfono que tenía antes de tener este nuevo número que lo acaba de cambiar. En esas conversaciones hay audios y fotos subidos de tono. No deja duda alguna de que ha habido intimidad».

Sin embargo, Miriam negaba una y otra vez los hechos: «Eso es mentira». La exconcursante de «Supervivientes» confesó haber tenido una amistad que se convirtió en un «intento» de valorar si «rehacer su vida con otra persona o no».