Atacan a Alejandra Rubio por «salir de fiesta» con su madre Terelu Campos en el hospital La hija de Terelu Campos aparecía en mitad de una gran fiesta en la calle en su perfil de Instagram

Alejandra Rubio se encuentra disgustadísima no solo porque su madre Terelu Campos está en el hospital recuperándose de su doble masectomía a la que se ha sometido este pasado sábado 6 de octubre sino por otro motivo.

La joven subió un video a sus stories de Instagram que le ha jugado una mala pasada. La hija de Terelu Campos aparecía en mitad de una gran fiesta en la calle en el que ambas pedían paso para poder sacar su coche entre el gentío.

Esto ha provocado que la novia del Dj Lobo recibiese comentarios muy negativos en su red social, pues los usuarios veían incomprensible que ella saliera de fiesta mientras su madre se encontraba en plena reanimación y postoperatorio tras su delicada operación.

Alejandra Rubio ha asegurado que ella no estaba en la famosa fiesta que se celebraba en la calle donde vive: «Para toda la gente que de verdad parece que no piensan con el cerebro... en NINGÚN momento he ido a esa fiesta, he salid de mi casa con mi amiga Eshter que me iba a llevar al hospital y nos hemos encontrado todo ese barullo y estaba justo ahí el coche aparcado y nos ha costado salir de ahí porque ninguna de las dos sabíamos que estaban haciendo el october ferst en mi calle. Así que la gente que me está poniendo burrada por mensaje privado que voy a una fiesta estando mi madre en el hospital que se la ahorren porque no tienen ni idea... Nos ha hecho mucha gracia la situación de salir y encontrarnos esto», afirmaba.

A su llegada al hospital a ver a su madre, la joven de 18 años subió a su perfil una foto entrañable de cuando era pequeña y la sostenía una joven Terelu en brazos. Alejandra Rubio al ver los micrófonos intentó evitar las preguntas de los periodistas respondiendo de forma muy escueta: «Mírame la cara, no estoy para...».