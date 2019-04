Instagram La impresionante transformación de la hija de Estefanía de Mónaco tras perder 14 kilos Cuando nació, su madre nunca oficializó el nombre del padre de Camille, ni siquiera en la partida de nacimiento. Pero la prensa confirmó que la niña era hija de Jean Raymond Gottlieb

Camille Gottlieb, la hija menor de Estefanía de Mónaco –fruto de su segunda relación con uno de sus guardaespaldas, Jean Raymond Gottlieb–, de su infancia y adolescencia se sabe poco. Es la única de los Grimaldi que ha vivido prácticamente en el anonimato. Cuando nació, Estefanía nunca oficializó el nombre del padre de Camille, ni siquiera en la partida de nacimiento. Pero la prensa confirmó que la niña era hija de Jean Raymond Gottlieb.

Ahora la joven vuelve a ser noticia tras anunciar que ha perdido 14 kilos y que se muestra encantada con su cambio físico. «He perdido catorce kilos debido a un problema de salud, pero, en líneas generales, no hago especialmente deporte y como normalmente, pero no demasiado. Cuando vuelva de vacaciones quiero comenzar de nuevo con el deporte y comer de manera muy equilibrada para estar en forma este verano», ha escrito junto a una imagen en la que aparece tumbada en la arena de una playa desierta al atardecer.

Desde que alcanzase la mayoría de edad, en agosto de 2016, Camille ha salido de la sombra. De hecho, en varias ocasiones la joven ha sacado las uñas en Instagram contra todos aquellos que la han criticado por aspecto físico: «He leído en internet algunos comentarios desagradables. Esos insultos y pensamientos son ridículos. Han dicho que mi cara estaba deformada porque sufrí un accidente o algo así, y que me he sometido a una operación de cirugía estética. Están muy equivocados», comentaba recién cumplida la mayoría de edad. Y añadía: «Tengo 18 años y soy feliz, gracias a Dios, yo no era así cuando era pequeña, al igual que vosotros. (...) No me importa ser la más bella o la más fea de mi familia, ni mucho menos vuestra opinión».

Un año más tarde, la joven concedía su primera entrevista en la que se abría sobre sus proyectos y su familia: «Mamá me educó igual que a mis hermanos -Louis y Paulina Ducruet, nacidos del matrimonio de la Princesa Estefanía y Daniel Ducruet-, a pesar de nuestra diferencia de edad, así que maduré muy pronto. Como ella, soy también muy sensible a los problemas de la sociedad. Me inculcó sus valores, el cuidado de los demás, el deseo de ayudar a mi prójimo. Mi abuelo el príncipe Raniero también era así», aseguró en la publicación «Point de vue».